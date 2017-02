Nejhledanější lidé Evropy? Z Česka nebezpečný obchodník se zbraněmi a násilník

Evropská síť jednotek cíleného pátrání už rok poukazuje na nejhledanější zločince. Útvar Europolu, jejíž součástí jsou mimo jiné specialisté na pátrání z policejního prezidia, na webových stránkách vytvořených po vzoru americké FBI zveřejňuje vždy dvě nejhledanější osoby z každého státu.

Pro dokreslení: v seznamu byl ještě před zadržením vedený také Belgičan marockého původu Salah Abdeslam - terorista, který se Paříži v roce 2015 opři útoku, který si vyžádal 130 životů, měl odpálit, ale místo toho uprchl do Belgie.



Vloupání i praní špinavých peněz

Mezi aktuální sestavou pětašedesáti osob je například třiačtyřicetiletý Stanislav Seidl, který se ve velkém měřítku dopouštěl trestné majetkové činnosti. Opakovaně se vloupal do rodinných domů, z nichž kradl zbraně, aby se jimi zásoboval. Kromě toho napomáhal při nedovoleném překročení státní hranice, nezákonně obchodoval se zbraněmi, střelivem a výbušninami. Odsouzený byl i kvůli praní špinavých peněz.

Pátrání po něm bylo vyhlášeno už v roce 2011 poté, co Okresní soud v Příbrami vydal na jmenovaného příkaz k nástupu do vězení. Tam si měl odsedět šest let. Jenže po dnes již třiačtyřicetiletém muži policisté marně pátrají.



Veřejnost navíc varují kvůli násilnickým sklonům. „Jedná se o nebezpečného pachatele, může být ozbrojen,“ stojí v databázi osob v pátrání. Podle informací Europolu některé jeho stopy vedou na na území Slovenska, Německa, Španělska i Velké Británie.

Seidl v seznamu „vystřídal“ Tomáše Harmáčka, který v roce 2007 coby majitel restaurace nedodržel ústní smlouvu na nákup propagačního zahradního nábytku od Plzeňského Prazdroje a následně zmizel s částkou v přepočtu 350 tisíc korun. Za podvody byl pak odsouzen na tři roky za mřížemi.

Pokus o vraždu

Na stránkách, které jsou dostupné v devatenácti jazycích, se pak už několik měsíců drží jméno pětadvacetiletého Roberta Hauera. Rozsudkem Vrchního soudu v Praze z června roku 2013 byl tento mladík odsouzen za pokus o vraždu k odnětí svobody v délce osmi let. Po předchozím slovním sporu totiž čtyřikrát bodl nožem s čepelí dlouhou dvanáct centimetrů stejně starého muže do hrudníku a paží. Oběť utrpěla těžká zranění a útok přežila jen díky rychlé reakci lékařů a transportu do nemocnice.

Do vězení Hauer ale nikdy nenastoupil. Podle policejních informací by se mladík mohl pohybovat na území metropole, Brna či Moravské Třebové. Může být ozbrojen nožem.



Justiční orgány už dlouhodobě vydávají evropský zatýkací rozkaz, který umožňuje na území Evropské unie poměrně rychlý zásah policistů proti hledaným osobám a jejich následné předání do země, která zatykač vydala.

Kontakt na policii: Přes kontaktní formulář na stránkách eumostwanted.eu mohou lidé kriminalistům i anonymně předat poznatky k hledaným osobám. Tyto informace pak ihned obdrží přímo národní jednotka pátrání vyhlašujícího státu.

„Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší způsob, kterým je možné uprchlíky dostat před soud, či do výkonu trestu odnětí svobody. Za dobu fungování tohoto institutu v rámci ENFAST (Evropské sítě jednotek cíleného pátrání - pozn. red.) realizovali čeští specialisté při pátrání po nejnebezpečnějších osobách 35 zásahů na hledané osoby,“ pochvalují si výsledky v oficiálním prohlášení zástupci policejní prezidia.

Jedním ze závažných případů, který policisté řešili, bylo například zadržení nebezpečného pachatele, který vraždil Berlíně a bezprostředně poté utekl do Česka. Stopa vedla do Ústí nad Labem, kde jej policisté zadrželi. Během několika dnů byl v rámci předávacího řízení předán do rukou německým justičním orgánům.