Češi v Británii budou i dál žít v nejistotě. Ochrana práv občanů EU je v ‚mlze‘

Osud 3,3 milionu občanů EU dlouhodobě žijících ve Velké Británii zůstává nejasný. Komunity lidí, kteří se přistěhovali z EU, čekají na oficiální ujištění ze strany vlády o tom, jaká je čeká budoucnost. V tuto chvíli totiž není jisté, zda budou moci zůstat a případně kdo z nich a za jakých podmínek bude muset Británii po brexitu opustit.

Opoziční pozměňovací návrh měl zajistit všem občanům EU, kteří měli v Británii ještě před loňským červnovým referendem o brexitu trvalý pobyt, možnost zůstat s nárokem na právní ochranu.

V Dolní sněmovně britského parlamentu ale přílepek neprošel poměrem 322 k 290 poslancům. Pro to, aby se občanům Evropské unie dlouhodobě žijícím ve Velké Británii právní ochrana zaručila, hlasovali pouze tři konzervativní poslanci, ačkoliv se očekávalo, že by jich mohlo být více.



Opoziční labouristé, skotští nacionalisté a liberálové se do zákona snažili prosadit také další úpravy, které by například posílily vliv parlamentu na jednání o brexitu s Evropskou unií i na schvalování výsledné dohody. Jeden z návrhů požadoval například vypsání referenda o vyjednané dohodě s Bruselem.

U poslanců ale neuspěl žádný pozměňovací návrh k zákonu. Vláda Theresy Mayové chtěla co nejvíce osekaný plán pro brexit, protože předpokládá, že to vytvoří největší manévrovací prostor pro tým, jehož úkolem bude vyjednat podmínky brexitu s představiteli EU.

Šance ve Sněmovně lordů

Menší opoziční strana Liberální demokraté však stále doufá, že se povede práva kontinentálních Evropanů prosadit, šance je ještě v horní komoře parlamentu. Ve prospěch kontinentálních Evropanů slíbili hlasovat labourističtí lordi, kteří v ní mají více hlasů než konzervativci.

„Pro Liberální demokraty je ochrana práv občanů nejvyšší prioritou. O dodatek budeme usilovat ve Sněmovně lordů,“ řekl pro britský list The Guardian šéf liberálů v horní komoře Dick Newby. Dodal, že věří v dostatečnou podporu pro splnění slibu milionům lidí, kteří Británii zvolili za svůj domov.

Tyto sliby se snažil mírnit jeden ze zdrojů Guardianu mezi labouristy, podle nějž by bylo naivní předpokládat, že by nějaké hlasování bylo hotovou věcí. Nedá se prý předpokládat, že by ve Sněmovně lordů byla hlasování vázána stranickými instrukcemi.

Místo dodatku vytvoříme speciální zákon, navrhuje ministryně

V debatě před hlasováním o „brexitovém“ zákonu tvrdil konzervativec Ed Vaizey, že ministryně vnitra Amber Ruddová poslance dopisem ujistila o zachování práv občanů EU po odchodu Velké Británie z unie.

To ale nemusí některým zemím EU stačit. Trvají totiž na tom, že nebudou vyjednávat bez vyjasnění podmínek pro jejich občany. Například slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že spolu s představiteli dalších zemí V4, tedy Českem, Polskem a Maďarskem, bude vetovat jakékoliv dohody mezi EU a Británií, pokud nebude jejich občanům zaručeno, že budou mít rovnocenná práva jako ostatní Britové.

V dopise ministryně Ruddové, který se objevil na webu ConservativeHome, Ruddová uvedla, že status občanů Evropské unie je možné změnit pouze reformou imigračního systému. „K tomu vytvoříme speciální zákon, který musí projít hlasováním v parlamentu,“ napsala Ruddová s tím, že postavení jakéhokoliv občana EU, ať už s trvalým pobytem, nebo teprve přijíždějící, se se zákonem o brexitu zatím automaticky nezmění.

Zajištění práv obyvatelům EU prý Ruddová podporuje. Nejpravděpodobnější verze jejího plánu by však měla počítat s tím, že do Británie vpustí jen lidi, kteří budou mít dopředu domluvenu pracovní smlouvu.

„Dopis pouze opakuje poselství premiérky o ochraně práv občanů EU v Británii a recipročních opatřeních. Uvědomujeme si, že jde o věc veřejného znepokojení a premiérka ji chce učinit jednou ze svých priorit,“ uvedl mluvčí předsedkyně vlády Mayové.