Podívejte se: 10 filmů, které loni lidé nejvíc nelegálně stahovali

Každý den jsou ilegálně stahovány tisíce filmů lidmi na celém světě. Přesné údaje o číslech je nemožné zjistit, neboť se neustále mění a různé torrentové servery používají rozdílné formy zabezpečení. Torrent Freak své výsledky složil z několika různých zdrojů.

Výsledná tabulka top 10:

Deadpool

Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti Captain America: Občanská válka Star Wars: Síla se probouzí X-Men: Apokalypsa Warcraft: První střet Den nezávislosti: Nový útok Sebevražedný oddíl Hledá se Dory REVENANT Zmrtvýchvstání

Velkým překvapením je, že se do žebříčku nedostal film Zootropolis: Město zvířat. To i přesto, že to byl světově třetí nejvýdělečnější film minulého roku.