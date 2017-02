Nejkrásnější české knihy roku 2016 nebylo jednoduché vybrat

Josef Sedláček, předseda hodnotící komise, úroveň soutěže hodnotil velmi kladně: „Letos se objevilo mnohem méně hrubých chyb, kvalitativně byla úroveň o hodně lepší než loni. Je to samozřejmě i díky zdokonalování technologií.“ Technická komise zhodnotila všechny knihy přihlášené do soutěže a zkontrolovala, zda jsou dostatečně kvalitně zpracovány, aby mohly postoupit k hodnocení výtvarnou porotou. Mezinárodní výtvarné porotě předsedala německá grafická designérka Jenna Gesse. „Konkurence i úroveň byla letos velmi vysoká a udělit ceny bylo velmi těžké,“ vyjádřila se k věci Gesse.

Ceny NČKR 2016 jsou udělovány za nejlepší grafické, polygrafické a ilustrační zpracování publikací, a to hned v sedmi kategoriích. V každé z nich jsou vyhlašována tři místa, první je pak honorováno cenou 50 000 Kč. PNP dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro mladé grafiky do 30 let, která je zároveň poctou zakladateli soutěže. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Všechny vítězné knihy si bude možné prohlédnout v letohrádku Hvězda na výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2016, v rámci jejíž vernisáže ve středu 19. dubna proběhne i slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Výstavu, kterou dále doplní Nejkrásnější knihy z celého světa roku 2015, bude možné navštívit až do 28. května. Nejkrásnější knihy se budou prezentovat mimo jiné i na veletrhu Svět knihy, mezinárodní přehlídce Designblok a na festivalu Tabook.

Soutěž pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví (PNP).