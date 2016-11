Hallelujah (1984)

První vydání písně, která byla součástí alba Various Positions, nepřineslo zprvu žádný větší ohlas ani úspěch. Pozapomenutou píseň vzkřísil k životu až o pár let později John Cale, který požádal Cohena, zda by ji mohl nazpívat. Cale píseň v roce 1991 upravil, zprávtil a zrychli a jeho verze, nahraná pouze s klavírem, zaznamenala fenomenální úspěch. Od tédoby se píseň dočkala desítky dalších verzí, mimojiné zazněla roku 2001 v animovaném filmu Shrek. Ke známým patří také verze Rufuse Wainwrighta, Jeffa Buckleyho, k.d. langa, Alexandry Burke nebo skupiny Bon Jovi.

So Long, Marianne (1967)

Píseň inspirovaná Cohenovou múzou a partnerkou Marianne Ihlen byla poprvé vydaná na jeho debutovém albu Songs of Leonard Cohen v roce 1968. Server Pitchfork Media píseň zařadil na 190. místo mezo 200 nejlepších písní šedesátých let. Později píseň nahrála řada dalších hudebníků, mezi které patří Beck, Brian Hyland či skupina James.

Bird on a Wire (1969)

Píseň z alba Songs from the Room, které Cohen skládal během roku 1968 na řeckém ostrově Hydra, kde se snažil vymanit z depresivních stavů za pomoci své přítelkyně Marianne. Cohen píseň popisoval jako „jednoduchou country píseň“ zařazoval ji na program většiny svých koncertů.



Everybody Knows (1988)

Jedna z nejpesimističtěji vyznívajícíh Cohenových písní vyšla v roce 1988 na albu I ́m Your Man. I tato píseň patří mezi oblíbené náměty cover verzí, chopili se jí nejrůznější zpěváci, od Dona Henleyho přes Concrete Blonde až k Rufusu Wainwrightovi.



Famous Blue Raincoat (1971)

Píseň z Cohenova třetího alba Songs of Love and Hate je u posluchačů velmi oblíbená, i když sám Cohen opkovaně přiznával, že s není spokojený. Je napsána formou dopisů a vypráví příběh milostného trojúhelníku mezi autorem, ženou jménem Jane a druhým mužem, který je oznčovanán jako „bratr“ i „vrah“.

Suzanne (1967)

Píseń vznikla původně jako báseň v roce 1966 a poprvé ji nahrála zpěvačka Judy Collins. Inspirací pro píseň byla Cohenova platonická láska Suzanne Verdal, která byla přítelkyní známého kanadského sochaře Armanda Vaillancourta. I tato píseň je velmi oblíbená u jiných interpretů - nazpívali ji například Nick Cave, Joan Baez, Roberta Flack, Beck nebo francouzský šansoniér Alain Bashung.

Dance Me to the End of Love (1984)

Píseň z alba Various Positions z roku 1984. Přestože má strukturu milostné písně, upomíná podle Chena také na holokaust a hudebníky, kteří se i v takovém prostředí snažili přežit skrze tvorbu.

Tower of Song (1988)

Píseň z alba I ́m Your Man, podle které bylo později pojmenováno album Tower of Song: The Songs of Leonard Cohen - album z roku 1995 složené z Cohenových písní podání jiných interpretů.

Anthem (1992)

Píseň vyšla na albu The Future v roce 1992.

You Want It Darker (2016)

Píseň z Cohenova posledního, stejnojmenného alba, které vyšlo jen pár týdnů před jeho smrtí. „Text plný odkazů inspirovaných tórou je vlastně dialogem zpěváka, připravujícího se na odchod, s Bohem. Klíčovýje v tomto smyslu refrén „Hineni, hineni / jsem připraven, můj Pane“, přičemž ono „hineni“ je hebrejský výraz pro „tady jsem“. (celou recenzi Ondřeje Bezra najdete ZDE).