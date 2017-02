Nejlukrativnější práce v Mosulu? Automechanik. Z města je po ofenzivě ráj vraků

Auta naplněná výbušninami, improvizovaná bombová zařízení, minometné útoky a letecké bombardování smetly v Mosulu vše, co jim stálo v cestě, tedy i zaparkovaná vozidla. Jejich vraky je možné najít téměř na každé ulici. Pro mechaniky je to ale ráj.

„Daří se mi skvěle. Zájem se zvedl o 50 procent,“ říká v reportáži agentury Reuters Khaled Younes, majitel servisu, zatímco dává pokyny svým zaměstnancům a u toho zalepuje čelní sklo vozidla zničeného minometným zásahem. Jindy se objevuje rozklepaná dodávka s tuctem děr po střelbě ostřelovačů.

Younes a další majitelé autoservisů jsou zřejmě jediní, kteří z ofenzivy spojeneckých sil proti IS skutečně těží. Lidé, kteří se do města bez fungující veřejné dopravy vracejí, se totiž potřebují přepravovat do práce a zajišťovat svým rodinám obživu.

Většina autoservisů ve východním Mosulu po desítky let sídlí podél špinavé a zaprášené dálnice na předměstí města. Někteří malí podnikatelé museli po obsazení města džihádisty zavřít, jiným byly garáže zabaveny nebo museli čelit vysokým daním nových vládců města. Ti, kteří se udrželi nebo znovuotevřeli své garáže zákazníkům si teď mohou mnout ruce.

Někteří však své nové úspěchy museli vykoupit osobními tragédiemi. Vlastník jednoho ze servisů Ayad Mohamed si vede nadmíru dobře. Za zkázu, díky které jeho byznys kvete, ale zaplatil vysokou cenu. Při jednom ze střetů mezi teroristy a armádními silami zabil minometný granát jeho syna i vnuka.

Nekonečné fronty

Ceny životně důležitých oprav mohou mnohdy dopadnout na finance mosulských rodin. Obzvláště v době, kdy je mnoho lidí nezaměstnaných a lokální hospodářství se ještě bude nějakou dobu vzpamatovávat.

„Můj dům trefila raketa a část z něj spadla na mé auto,“ popisuje učitel Raghid Mohamed osud své Mazdy. Oprava by jej podle majitele jednoho ze servisů Nizzara Jassema stála asi 600 tisíc iráckých denárů (v přepočtu asi 12 500 korun). To si bude moci Mohamed těžko dovolit, neboť jeho měsíční příjem je pouze třetinový.

Zatímco se dohadují, přijíždí další zákazník, v jehož autě zbyla pouze jedna sedačka. Takových lidí jezdí denně spousta, fronty před vjezdem do garáží se někdy začínají štosovat už od šesti hodin ráno. Většina z nich je už plná.

„Potřebuji opravit celkem tři auta. Jedno poničila irácká armáda. Další dvě vyhořela kvůli Islámskému státu, který potřeboval vytvořit kouřové clony, aby se vyhnul leteckým útokům,“ popisuje jiný zákazník, Samir Abid.

Vyšší stupeň ničení

Očekává se, že poptávka po opravách aut se ještě bude zvyšovat. Připravovaný útok na západní část města má podle vojenských expertů přinést ještě vyšší stupeň ničení. Mosul je totiž poslední velká bašta IS v Iráku a jeho pád může být definitivním stvrzením prohry džihádistů v zemi. Podle iráckých armádních představitelů se proto teroristé budou bránit ještě zuřivěji než dříve. To znamená více sebevražedných útoků, bomb v autech a ničivé střelby raketometů a minometů.

Minometné střely zase projdou vším, co jim stojí v cestě. Taktikou teroristů je ale také naplnit auto výbušninami a poslat v něm řidiče vstříc útočícím iráckým jednotkám. Škody tím ale trpí i vozidla zaparkovaná podél vozovky. Většinou patří lidem skrývajícím se v okolních domech či uprchlíkům v táborech kolem města, jejichž záměrem je jednoho dne se do svých domovů a ke svým autům vrátit.