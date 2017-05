Nejméně 80 mrtvých a 350 zraněných po výbuchu v diplomatické čtvrti v Kábulu

Tisícovky lidí byly v době exploze, tedy krátce po 8:30 tamního času, na cestě do práce. Mluvčí ministerstva vnitra řekl, že nálož vybuchla na frekventované silnici mezi německým velvyslanectvím a bezpečnostním stanovištěm na náměstí Sanbak. Německá ambasáda je od místa výbuchu podle agentury DPA vzdálená zhruba 300 metrů.



NEW VIDEO: At least 50 killed or wounded by massive blast from a suicide car bomb in Kabul pic.twitter.com/ZheER05dgT