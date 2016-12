Nejméně devět mrtvých si vyžádal požár na taneční party v americkém Oaklandu

„Stále ještě jsme neudělali podrobnou prohlídku budovy, takže neznáme možný počet dalších obětí,“ řekla listu East Bay Times představitelka hasičů v Oaklandu Teresa Deloachová-Reedová. Sama nicméně vychází z počtu 25 pohřešovaných.



Ačkoli se plameny podařilo uhasit, problémem je podle hasičů narušená statika stavby, která brání provést důkladnou prohlídku prostor. To potvrdil také úřad místního šerifa, který dále sdělil, že koroner se připravuje na příjem více než 40 těl. Z budovy zatím nebylo vyneseno žádné tělo.



Oheň vypukl v komerční budově, ve které mají místní umělci ateliéry, uvedla policie. V době neštěstí zde bylo podle různých zdrojů 50 až 100 lidí, kteří přišli na koncert kapely Golden Donna.

Většina obětí podle informací Fox News zahynula ve druhém podlaží, do kterého se navíc zřítila střecha. Místní televize uvedla, že schodiště do patra byla zřejmě vyrobeno z přepravních palet.

„Bylo tam hrozné vedro a strašně moc kouře,“ vypověděl podle televize Fox News Bob Mule, kterému se podařilo s drobnými popáleninami vyváznout. „Doslova jsem cítil, jak se mi loupe kůže a jak se mé plíce dusí kouřem. Hasicí přístroj se mi nepodařilo zprovoznit,“ dodal.

Místní médie uvedla, že budova, která sloužila i jako skladiště, neměla samohasicí systém, který by se automaticky v případě požáru spustil.

