Nejmladší obětí manchesterského útoku je osmiletá holčička. Zraněných je nejméně 12 dětí

18:16

Abedi se údajně narodil v Manchesteru do rodiny, která pochází z Libye. Do Británie měla utéci před režimem bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Informoval o tom deník The Daily Telegraph. Do čtvrti Fallowfield, kde pyrotechnici provedli řízenou explozi, se rodina přestěhovala z Londýna. Žila zde deset let.