Nejsem rasista, jen ti cigoši špinavý mi vaděj, napsal Komárek. Prý šlo o bonmot

PRAHA Měl to být jasně pochopitelný bonmot. Místo toho ale musel poslanec za hnutí ANO a bývalý novinář Martin Komárek svůj údajně humoristický příspěvek na Facebooku dodatečně vysvětlovat. Výrok: „Já nejsem rasista. Klidně se snesu s negrama, rákosníkama a dokonce s židákama. Jen ty cigoši špinavý mi vaděj“ se totiž ne u všech setkal s pochopením. „Stojím si za tím, že ta věta nemá dva významy,“ odsoudil ale kritiku poslanec v rozhovoru pro server Lidovky.cz. A vzápětí napsal další „bonmot“. O Hitlerovi.

Ani na dovolené si poslanec Martin Komárek z hnutí ANO neodpustil kontakt s veřejností. V sobotu v podevečer se na jeho oficiálním facebookovém profilu, kde vystupuje jako poslanec, nikoli jako soukromá osoba, objevil status: „Já nejsem rasista. Klidně se snesu s negrama, rákosníkama a dokonce s židákama. Jen ty cigoši špinavý mi vaděj“. A vzápětí přidal další: „Dnes by to měl Hitler jednodušší. Nemusel by Židy vyhladit. Stačilo by, kdyby si je vymazal z přátel na Facebooku.“

Ačkoli Komárek v prvním a kritizovanějším příspěvku vidí povedenou ironii, mnozí uživatelé jej za kontroverzní příspěvěk ostře zkritizovali. Jak ale poslanec, který už nebude znovu kandidovat, serveru Lidovky.cz v rozhovoru vysvětlil, k jeho odsuzování prý není vůbec důvod.



„Byl jsem v Řecku na dovolené. Když mám klid, tak mě občas napadají bonmoty. Tento není jediný, ale zrovna jsem jej napsal na Facebook, i s tím vědomím, že to může být bráno jako provokace. Na druhou stranu si ale myslím, že ten, kdo má průměrné IQ, tedy alespoň těch 90, pochopí už ze stavby té věty, že je to jakýsi pohled malého, neřeknu jakého, rasisty,“ sdělil Komárek, který kdysi působil jako novinář.

Následně však poznal, že jeho příspěvek nebyl všemi pochopený. „Asi jsem se dost nepoučil ze slavného Zemanova projevu, v němž říká, že třetina národa je dementních a každý sedmý je alkoholik. Myslel jsem, že uživatel Facebooku má průměrnou inteligenci. Pokud by to tak bylo, musel by tedy pochopit, že jde o ironii. Už ta první půlka věty přeci implikuje, že ten člověk je rasista,“ sdělil a zároveň dodal, že publikování takového příspěvku nelituje.

„Nelituji toho, že jsem to napsal, protože jsem přesvědčený o tom, že je to jednoznačná ironie. Není to uvádění někoho v omyl,“ odmítl znovu kritiku. „Pokud to někdo přečetl rychle a cítí se tím pohoršen, pak je mi to líto. Ale stojím si za tím, že to nemá dva významy,“ uvedl Komárek.

Jeho teorii ovšem rozporují někteří uživatelé Facebooku, kteří jej v komentářích ihned zkritizovali. Komárek si ale z toho nic nedělá. „Jedni to pochopili, chvála Pánu jich byla těsná většina. Ti další se rozdělili na dvě skupiny. Jedni to také pochopili, ale kárali mě, že si zahrávám s ohněm a budou mě chválit opravdoví rasisti. Další mě opravdu chválili za to, že se mi příčí ‚špinaví cigoši‘,” uvedl potom v článku na jeho webu Komarkovynoviny.cz.



A nezůstalo jen u toho. „Jeden pán mě označil za ohavného antisemitu a vyhrožoval mi, že mě spráská, pokud se mu do rukou dostanu. Je pozoruhodné, jak je téma rasismu žhavé v jedné z rasově nejčistších společnosti na světě. Nešťastné dějiny střední Evropy způsobily, že nejdřív naši pracovití Němci vybili naše podnikavé Židy. Pak jsme mi vyhnali naše pracovité Němce a zůstali jsme si sami. Všechno cizí nás ruší v našem ‚smrádku a teplíčku‘. Naštěstí nejsme agresívní a nikoho vyhlazovat asi nebudeme,“ napsal Komárek dále.

Pro jistotu ještě poslanec a bývalý novinář přidal vysvětlení. co ho k napsání vedlo. „Pro ty, co to nepochopili: Jsem původní profesí humorista, byť frustrující pobyt ve sněmovně mi na vtipu nepřidal. Schraňuji si dopisy, ve kterých mě uráželi čtenáři. Nejraději mám dvě oslovení,“ sdělil s tím, že jde konkrétně o „opici chlupatou“ a „smradlavého položida“.

Komárek sice odmítá připustit, že jsou jeho bonmoty přinejmenším kontroverzní, nicméně od soboty musel svoje příspěvky sáhodlouze vysvětlovat. Například ředitel sdružení Romea, které provozuje i stejnojmenný web zabývající se romskou menšinou, Zdeněk Ryšavý požádal Komárka o vysvětlení.

„Slíbil mi, že mi to vysvětlí. Vycházím tedy zatím z toho, co uvedl v komentáři. Osobně jsem to i jako jeden z mála pochopil tak, že jde o ironii a že nejde o jeho autentický názor. Je ovšem problém takový výrok v dnešní době uveřejnit a ukazuje to jistý posun ve vnímání toho, co si politici mohou dovolit. Drtivá většina lidí to vzala tak, že si to skutečně myslí,“ sdělil Ryšavý v rozhovoru pro server Lidovky.cz ještě před zveřejněním článku naserveru Romea.cz.

Podle něj jsou takové příspěvky v kontextu všelijakého obsahu na sociální síti problematické. „Když si přečtu tweet hradního mluvčího (Jiřího Ovčáčka - pozn. red.), tak se mi osobně velice často stává, že se pak sám sebe ptám, zda je o falešný profil. Vždy mě napadne, že přeci není možné, aby toto psal tiskový mluvčí. Právě v době, kdy jsme zahlceni falešnými zprávami a profily na Facebooku, je to problém. Lidé se v tom přestávají orientovat, a proto jim takový výrok přijde autentický,“ popsal Ryšavý.

Jenže Komárkovi ani tato skutečnost zřejmě nezabrání v této aktivitě pokračovat. „Napadlo mě toho spoustu, je možné, že ještě nějaké zveřejním,“ uvedl. Jen pár hodin na to zveřejni právě další provokativní příspěvek o Hitlerovi.

Není to poprvé, kdy se řeší Komárkovy přešlapy na sociální sítích. V roce 2015 si například udělal selfie s běženci za plotem českého detenčního zařízení. Sám přitom jen krátce předtím veřejně kritizoval nelidské a nedůstojné jednání.



Komárka před jeho nepovedenými výstupy varovali i jeho kolegové z hnutí ANO. Za reklamu pro Babišův byznys již před čtyřmi lety schytal od lidí obrovskou kritiku. Pár dní nato se navíc provalilo, že místo schvalování rozpočtu ve sněmovně trávil dovolenou se svou přítelkyní.