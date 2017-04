Sobotku neuspokojil postup Finanční správy při kontrole korunových dluhopisů

Sobotka doufá v to, že trvalý tlak veřejnosti i části kabinetu povede k tomu, že Finanční správa nic nepodcení a všem bude měřit stejným metrem. „Ani po pondělí není jasné, zda a v kolika případech podala správa trestní oznámení a bohužel není ani zřejmé, jestli doměřila subjektům nějaké dodatečné daňové povinnosti,“ uvedl Sobotka na tiskové konferenci.



Babiš předtím novinářům řekl, že Finanční správa zkontrolovala 233 firem a doměřila daň 87 milionů korun. Správa konkrétní informace zveřejnila na webu, její ředitel Martin Janeček také v pondělí zareagoval dopisem na březnové usnesení sněmovního rozpočtového výboru.

ČSSD v pátek vyzvala, aby Finanční správa zveřejnila údaje o kontrolách emisí dluhopisů v nominální hodnotě jedné koruny, vydávaných firmami v roce 2012. Podle Sobotky v řadě případů mohlo být vydání obligací vedeno motivem vyhnout se daním. Sociální demokracie se obává toho, že případné daňové úniky by mohly být v létě promlčeny.

„S tím, co předložilo ministerstvo, spokojen nejsem. Jsem zklamán nízkou úrovní, očekával jsem analytický materiál, ale to, co ministr financí předložil, je spíš politický pamflet a opakování toho, co jsme už dostali,“ řekl. Ministři ČSSD podle Sobotky uplatnili své výhrady a položili doplňující dotazy. „I po dnešku chybí jistota, že Finanční správa skutečně zkontroluje všechny, koho je třeba zkontrolovat, a že je zkontroluje včas,“ řekl.

Babiš předtím řekl, že kabinetu předložil vyčerpávající zprávu. Projednávání tématu dluhopisů ve Sněmovně, jejích výborech či na vládě opakovaně označuje za organizovanou kampaň.

Janeček: Prověřit dluhopisy, jak to chtějí poslanci, není možné

Finanční správa podle Janečka nemůže plošně zkontrolovat všechny daňové poplatníky, kteří v roce 2012 vydali korunové dluhopisy, a to způsobem, který vyplývá z usnesení výboru. Není možné takto postupovat na základě pokynu od orgánu stojícího vně daňové správy.



„Tím by byly porušeny zásady nejen daňového řízení, ale obecně i veřejné správy. Finanční správa nesmí činit kroky, kterými by nedůvodně zatížila daňové subjekty,“ napsal Martin Janeček v dopise předsedovi rozpočtového výboru Václavu Votavovi (ČSSD).

Rozpočtový výbor se zabýval problematikou zdaňování dluhopisů o nominální hodnotě jedné koruny letos v březnu. Poslanci požádali Generální finanční ředitelství, aby připravilo metodický pokyn k prověření, zda v souvislosti s emisemi dluhopisů nebyl v jednotlivých případech zneužit zákon, a aby prověřilo, zda v případě korunových dluhopisů nešlo svou podstatou například o vyplácení dividend společnosti vlastníkovi. Na základě pokynu mělo ředitelství prověřit všechny emise jednokorunových dluhopisů v roce 2012.

Janeček předsedovi výboru také píše, že kontroly na základě pokynu externího subjektu by byly procesní chybou, která by mohla významnou měrou zpochybnit legitimitu daňového řízení. Odmítl, že by se finanční správa touto problematikou dostatečně nezabývala. Emisi korunových dluhopisů podle něj prověřuje a postupovala by tak i bez usnesení výboru.

Janeček také napsal, že není možné zcela informovat výbor o uskutečněných kontrolách, protože úřady jsou vázány mlčenlivostí. Poslance informoval, že od roku 2013 do letošního roku úřady podnikly 1061 kontrolních úkonů u poplatníků, kteří v roce 2012 emitovali korunové dluhopisy a doměřila jim daň 87 milionů korun.

Dluhopisy o nominální hodnotě jedné koruny se ocitly v centru pozornosti v souvislosti s transakcí ministra Babiše, který je v minulosti koupil od společnosti Agrofert, kterou tehdy vlastnil. Babiš dluhopisy koupil od svojí tehdejší společnosti Agrofert, a to v objemu téměř 1,5 miliardy korun.

Vzhledem k podmínkám v zákoně nepodléhal jejich úrokový výnos zdanění. Babiš také čelil podezření, že na jejich nákup neměl dost peněz, což ale odmítl. Sněmovna v půlce března Babiše vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil podezření z daňových úniků.