Forejt byl a zůstane mým přítelem, řekl Zemanův poradce Nejedlý. Intriky odmítá i Mynář

Ve čtvrtečním rozhovoru pro server Hlídací Pes Nejedlý odmítá jakoukoliv vinu či zájem na Forejtově pádu. „Od prvního okamžiku jsem si vážil profesionality Jindřicha Forejta, a byl jsem velmi rád, že pan prezident měl ředitele protokolu Jindřicha Forejta,“ říká.

Vinu Nejedlý odmítl i v souvislosti s kompromitujícím videem údajně zachycujícím Forejta při užívání drog. „Já jako Martin Nejedlý vám říkám, že je to lež. Nejen lež, ale nehorázná lež a spekulace. Jindřich Forejt byl a zůstane mým přítelem, a já jsem zděšen z toho, co se stalo. Způsob, že někdo narušil soukromí tohoto člověka, je pro mě něco alarmujícího,“ řekl Nejedlý v rozhovoru.

Sám prý nedokáže odpovědět na to, kdo by mohl být tvůrcem materiálu ani z jakého důvodu by video pořizoval. Dodal, že si to umí vysvětlit “leda tak, že někteří lidé, kteří pochází z prahu společnosti – jsou součástí nějaké služby sexuální, tak že se na tom chtěli obohatit.“

Na otázku, zda mu nevadí, že byl Jindřich Forejt, který je na videu údajně zachycen s drogami a lidmi na hraně zákona, v blízkosti prezidenta, a tím byl roky bezpečnostním rizikem, Nejedlý odpovídat nechtěl: „K tomuto říkám: No, comment. Nechci to posuzovat.“

Mynář: Intriky na Hradě? Hloupost

Podíl na Forejtově odchodu odmítá v rozhovoru pro server Aktuálně.cz i vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář. „Otázka ohledně intrik na Hradě, Nejedlého a mé snahy je taková hloupost, že jsem větší neslyšel. Kdybych to dokázal vztáhnout třeba na svou osobu, tak je to stejné, jako byste tvrdil, že jsem žena. Je to nesmysl, ukažte mi toho blbce, který by se zbavoval člověka, který tady vydržel 14 let, profesionála každým coulem,“ řekl serveru.

Že by za odchodem šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta stály intriky kancléře prezidenta Vratislava Mynáře a hlavního Zemanova poradce Martina Nejedlého, odmítl i prezident Miloš Zeman. Forejtova výměna se podle něj chystala několik měsíců. Zeman to řekl ve čtvrtek rádiu Impuls.

Forejt rezignoval na post šéfa hradního protokolu v úterý 6. prosince poté, co mu byly médii dávány za vinu přešlapy prezidentské kanceláře. Roli mohlo hrát i zmíněné kompromitující video, které se rozhodl od prostředníka zakoupit server Hlídací Pes. Po zvážení se však rozhodl, že z něj zveřejní jen několik záběrů. Právě v souvislosti s kompromitujícím videem se začalo spekulovat o rivalitě Forejta a Nejedlého. A také o tom, že by právě Nejedlý mohl být strůjcem Forejtova konce.