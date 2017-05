Nejsme žádné švadlenky, říká televizní ‚Doktor‘, plastický chirurg Zálešák

LN: Mají to krásní lidé v životě snazší?

Svým způsobem asi ano, výzkumy tomu odpovídají. Kolega měl na toto téma přednášku a říkal, že atraktivní lidé mají o patnáct až dvacet procent vyšší iniciální příjmy. Lidé mají tendenci hodnotit ostatní podle vzhledu a předpokládá se, že ti krásní budou i šikovnější a úspěšnější. Já bych se ale přikláněl k tomu, abychom se navzájem hodnotili komplexněji.

LN: Někteří lékaři považují plastickou chirurgii za obor pro ženské, trpělivé švadlenky, které se bojí velké chirurgie, co na to říkáte?

Já si to napřed myslel taky! Obor se ale za prvé velice posunul a za druhé je neskutečně pestrý, děláme velké množství zákroků po celém těle, rekonstrukční chirurgii, řešíme obrovské poúrazové nebo vývojové defekty, transplantujeme, odstraňujeme kožní nádory... Myslím, že v televizním seriálu to bylo dobře zachycené, veřejnost i řada kolegů si mohla opravit mínění. Známí, kteří mě znají třicet let, říkali: „My vůbec netušili, co všechno v nemocnici děláš!“ V médiích je plastická chirurgie prezentovaná lidmi z komerční sféry a díky tomu si lidé myslí, že je to upravování nosů a zvětšování poprsí. Já mladým medikům vždycky říkám, že rekonstrukční chirurgie je základ.

LN: Pracujete i na soukromé klinice. Rozmlouváte někdy klientkám a klientům zákroky, které chtějí podstoupit?

Z pozice lékaře musím zvážit, jestli to, co po nás klient požaduje, je smysluplný výkon. Jestli je reálný, estetický, rozumný. Pokud ne, musím pacienta odmítnout. Chodí k nám i lidé s naprosto nereálnými požadavky anebo s nereálným očekáváním toho, co jim má tělesná změna přinést. To jsou pak spíš případy pro psychologa.

LN: Jaké jsou nejžádanější zákroky na soukromé klinice?

U mužů určitě víčka, nosy, liposukce. U žen víčka, prsa, liposukce. A u obou botulotoxinové výplně rtů a vrásek.

LN: Jak moc záleží na kulturním prostředí?

Určitě hodně, každá kultura inklinuje k něčemu jinému. Jihoameričané mají rádi velké zadky, Američané velká prsa. Asi všude je kult mládí, všude bojují se stopami stárnutí, vráskami. Ženy, které přicházejí k nám na kliniku, požadují první jemné korekce většinou kolem třicátého roku a potom se to postupně přidává, provede se velký výkon typu facelift a pak se to každé dva roky udržuje.

LN: Je cesty zpátky?

Přijdete jednou – a budete chodit pořád. Málokdo si ve čtyřiceti nebo v padesáti řekne tak dost.



Celý rozhovor s plastickým chirurgem Bohumilem Zálešákem o kráse a přirozenosti, sešívání půlmilimetrových cév a o tom, proč je v Olomouci šťastnější než v Americe, si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází 26. května.