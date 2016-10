‚Nejste zvaná‘. Bavorská CSU po jedenácti letech asi nechce Merkelovou na sjezdu

To, jestli Merkelovou pozvat, nebo ne, by strana bavorského ministerského předsedy Horsta Seehofera nemusela vůbec řešit, pokud by mezi CSU a CDU neexistovaly vážné rozpory v názoru na uprchlickou politiku. Asi nejvýrazněji se projevují v požadavku CSU na stanovení maximální roční hranice pro přijímání běženců ve výši 200 tisíc, kterou CDU odmítá.



Sesterské formace CDU a CSU jsou organizačně samostatné. Ve Spolkovém sněmu však tradičně tvoří jednu poslaneckou frakci a prosazují společné cíle.

V posledních týdnech si k sobě obě strany, které otázka uprchlické politiky rozdělila nejvíce za poslední léta, začaly hledat cestu zpět a podle Süddeutsche Zeitung mají obavu, že by účast Merkelové na sjezdu CSU rychlejšímu smíření nepomohla.

„Svět se nezmění, pokud se stranický sjezd jednou uskuteční bez předsedy druhé strany,“ nechala se v úterý slyšet šéfka poslanců CSU Gerda Hasselfeldtová. Jak poznamenává bavorský deník, doba, kdy bývá Merkelové běžně odeslána pozvánka na sjezd CSU, už uplynula.