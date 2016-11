Nejtěžší studium je na medicíně. Nejméně se učí budoucí ekonomové, vyplývá z průzkumu

Studiem a samostudiem tráví studenti zdravotnických, lékařských a farmaceutických oborů v průměru 40,7 hodiny týdně. V posluchárnách, v nemocnici nebo na pitevně mají být 25,4 hodiny, doma nad skripty a učebnicemi údajně odsedí 15,3 hodiny.

Časově nejméně náročné je, aspoň podle výše citovaného šetření, studium ekonomie. Budoucí inženýři tohoto odvětví stráví týdně učením skoro o šestnáct hodin méně než medici – 15,2 hodiny prosedí ve školních aulách a 9,6 doma nad skripty.

Co se týká rozložení studijní zátěže v jednotlivých dnech v týdnu, tráví studenti denního studia nejvíc času ve škole od pondělí do čtvrtka; páteční průměr strávený studiem ve škole je pouze 1,5 hodiny. Samostudiu se věnují v pracovním týdnu v průměru 1,9 hodiny denně, o víkendu je to 2,6 hodiny.

Že je nejtěžší studium medicíny, dokládá i existence několika desítek blogů věnovaných tomuto oboru. Lze na nich najít tipy na zvládnutí zkoušky z anatomie, výpisky z přednášek, hodnocení vyučujících, ale i rady týkající se užívání legálních povzbuzujících přípravků, jež mají nelehké studium usnadnit. Někdo přísahá na gingko bilobu a guaranu z lékárny, jinde radí kávu a čtvereček čokolády za odměnu v hodinových intervalech.

Každopádně z blogů i z názorů oslovených mediků vyplývá, že pro ně studium není žádná legrace. A že řadě z nich zabere i podstatně více než z citovaného průzkumu vyplývajících čtyřicet hodin. Do tohoto výsledku totiž spadají nejen budoucí lékaři a stomatologové, ale třeba i zdravotní sestry, lékárníci nebo ošetřovatelé, jejichž studium je pochopitelně méně náročné.

Kolik hodin se učí studenti ostatních oborů? A kolik času tráví v práci?