Největší hvězda Hollywoodu je... čínský cenzor. Zasahuje do filmů, které chtějí uspět

Čína v roce 2012 nahradila Japonsko jako druhý největší filmový trh, a pokud poroste stálým tempem, by v roce 2018 měla předehnat i Spojené státy.

Hollywoodská filmová studia jsou dodnes hlavními hráči v tvorbě filmů, ale to neznamená, že si mohou točit, co chtějí. Čím dál více se snaží přizpůsobit čínskému trhu a uspět na něm. Filmaři ale nejdou v první řadě vstříc čínskému divákovi, ale čínské vládě.

Přestože Čínská lidová republika je již od roku 2001 členem Světové obchodní organizace (WTO), neplní své závazky, píše se ve studii Americko-čínské ekonomické a bezpečnostní přezkumové komise (U.S.-China Economic and Security Review Commision).

Čínský trh totiž není volně přístupný zahraničním filmům. Čína do „svých“ kin ročně vpustí maximálně 34 nečínských filmů - 20 ve standardním formátu a 14 pro velkoformátový IMAX. Všech 34 musí projít přes cenzory. Jediný způsob, jak se cenzorům vyhnout, je dělat film v koprodukci s čínskými studii.

O zisky z filmů se přitom s filmovými společnostmi Čína nedělí padesát na padesát (jako jinde), tvůrci dostanou jen 25 procent. Přesto Hollywood do Číny chce.

Čínský Hollywood

V posledních čtyřech letech nejbohatší čínský podnikatel Wang Ťien-lin, který šéfuje společnosti Dalian Wanda, upevňoval svoji pozici ve filmovém byznysu. Koupil společnost AMC Entertainment, která provozuje druhý největší řetězec amerických kin, filmovou společnost Legendary Entertainment, a v současnosti jedná i o koupi 49 procentního podílu v Paramount Pictures, píše The Telegraph. Uspěl i s nákupem řetězců kin v Evropě a Austrálii. Paramount Pictures je jedním ze šesti největších filmových studií.



Celkově Dalian Wanda v posledních letech investovala do filmových společností a sítě kin v USA kolem 6,1 miliard dolarů (zhruba 150 miliard korun) a stala se společností s největšími výnosy z filmů.

Letos koncem září Dalian Wanda a Sony Pictures navíc oznámili spolupráci, která má spočívat v koprodukci a společném financování filmů.

V médiích, jako je The Washington Post se objevily obavy, co to může znamenat pro americký filmový průmysl a zda nehrozí průnik čínské propagandy do centra populární kultury. To se přitom už v určité míře stalo, zní kritika současného Hollywoodu.

Cenzor versus film

Čínský „cenzor“ je státní úřad, který má dohled i nad rádii, televizí, tiskem a publikacemi. Vybírá filmy podle několika kritérií a šéfuje mu vysoce postavený straník Cchaj Fu-čchao, který sloužil deset let jako zástupce ředitele Pekingského úřadu propagandy.

Filmy nemají být kritické k čínské vládě, zobrazovat Číňany jako „záporáky“ ani Čínu jako zaostalou. Cenzorům také není po chuti zobrazení americké armády a vlády v dobrém světle, nadpřirozených jevů, náboženství a „pověr“. Současně ale nejsou pravidla vždy srozumitelná a jasná a filmaři si nejsou jisti, co ještě „projde“, a co už ne.



Jako příklad může sloužit 3D verze filmu Top Gun s Tomem Cruisem, které byl čínský trh odepřen, jelikož „zobrazuje americkou armádu jako nadřazenou“. Nebo Kapitán Phillips (Captain Phillips) z podobných důvodů.



V létě 2014 se film Transformers: Zánik stal prvním kasovním trhákem, který z prodeje vstupenek vydělal víc v Číně než v USA. Poté, co skupina obřích robotů napadne Hongkong, je to čínská vláda, kdo mu přijde na pomoc. Ironické přitom je, že se premiéra odehrála jen pár měsíců před tzv. „deštníkovou revolucí“, kdy desetitisíce obyvatelů Hongkongu vyšlo protestovat do ulic proti čínské vládě.

Z čínské verze filmu Muži v černém 3 (Men in Black 3) museli být vystřiženi čínští záporáci a také scéna, ve které agenti vymazávají svědkům paměť. Čínská verze tak byla o téměř čtvrt hodiny kratší, napsal The Guardian.

Filmům jako Světová válka Z (World War Z) nebo Rudý Úsvit: Nová krev (Red Dawn) byl od základů změněn scénář tak, aby Čína nebyla vyobrazena negativně. Cenzor tedy nesloužil jen jako kontrolor výsledného produktu, ale podílel se i na samotném kreativním procesu - psaní scénáře.

Výmluvná je i komunikace uvnitř společnosti Sony, která unikla na veřejnost. Sony pro jistotu ve svém filmu Pixely nezobrazila pobořenou Velkou čínskou zeď. Jiné pobořené památky ale nevadily.

Tento rok byl přelomový vysokorozpočtovým filme Warcraft: První střet. Ten na Západě pohořel u kritiků i diváků, díky příjmům z Číny byl ale úspěšný, a bude se tak natáčet další díl. Na čínských divácích tedy opravdu záleží.

Nové možnosti a nová rizika

Zmíněná americká studie je k vývoji filmů pod vlivem Číny kritická. „Čínské regulace a procesy schvalování cizích filmů reflektují pozici, kterou zaujímá Komunistická strana Číny. Tedy, že umění spolu s filmem slouží jako metoda společenské kontroly,“ stojí ve zmíněné studii, podle které „američtí filmaři stále více upravují filmy v očekávání zalíbení se čínským cenzorům“.



Čínský filmový trh a čínská filmová produkce a koprodukce jsou faktory, které se v populárních filmech a Hollywoodu budou v budoucnu projevovat čím dál více a pro mnoho filmových studií nabízejí nové možnosti a příležitosti. Z některých míst ale zaznívá i kritika tohoto vývoje.

Diváci si mohou každopádně být celkem jisti tím, že v „blockbusterových“ filmech bude v budoucnu o mnoho více Číňanů a ještě méně amerického patriotismu.