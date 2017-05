Nejvyšší cenu festivalu v Cannes získal film The Square režiséra Östlunda

Östlund netajil při příchodu pro cenu velké nadšení. „Je to skvělý film a skvělý tým. Doufám, že budeme moci opět spolupracovat,“ prohlásil autor filmu Vyšší moc, který na festivalu v Cannes v roce 2014 získal cenu poroty.

Velkou cenu poroty obdržel francouzský snímek 120 battements par minute (120 tepů za minutu) režiséra Robina Campilla. Příběh se odehrává na začátku 90. let minulého století a jeho hlavními hrdiny jsou aktivisté bojující proti šíření AIDS.

Cenu za nejlepší režii si odnesla americká režisérka Sofia Coppolová za snímek Oklamaný odehrávající se na pozadí občanské války Severu proti Jihu.

Cenu za nejlepší mužskou roli ve filmu You Were Never Really Here o válečném veteránu usilujícím o záchranu mladé dívky před obchodníky s bílým masem získal americký herec Joaquin Phoenix. Cenu za nejlepší ženskou roli v německém filmu Aus dem Nichts (Zničehonic) dostala německá herečka Diane Krugerová, která hraje ženu, jejíž manžel a syn přišli o život při bombovém atentátu.

Cenu poroty obdržel ruský režisér Andrej Zvjagincev za snímek Něljubov (Neláska). Tam se hlavní hrdina vyrovnává s rozchodem rodičů a trpí nedostatkem lidských citů a samotou.

Cenu za nejlepší scénář obdrželi hned dva tvůrci: Řek Jorgos Lanthimos za snímek The Killing of a Sacred Deer a Britka Lynne Ramsayová za film You Were Never Really Here.

Porotu na letošním 70. festivalu vedl španělský režisér Pedro Almodóvar. Jejími členy byli také americký herec Will Smith, italský režisér Paolo Sorrentino nebo skladatel filmové hudby Gabriel Yared.

Mezinárodní filmový festival v Cannes se poprvé konal v roce 1946. Hlavní festivalová cena, Zlatá palma, však byla poprvé udělena v roce 1955. Loni se z ní těšil britský režisér Ken Loach, který ji dostal za sociální drama Já, Daniel Blake.