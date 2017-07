Nejvyšší kontrolní úřad se pravděpodobně zvýšení pravomocí za této vlády nedočká

Na schůzi, která skončila v pátek, sice byly předlohy z iniciativy jednotlivých poslanců na programu, plénum se k nim ale nedostalo. V září by měla schůze Sněmovny trvat podle nynějších informací dva týdny. Aby se normy stihly projednat a schválit, muselo by je ve druhém čtení plénum projednat hned na začátku schůze a zkrátit lhůtu, která musí uplynout do závěrečného schvalování. Možnost je již jen čistě teoretická.



Kontrolní úřad by mohl podle předloh prověřovat nakládání v podstatě se všemi veřejnými penězi, nejen se státním majetkem. Sněmovna přitom už v tomto volebním období obdobnou ústavní novelu i novelu zákona o NKÚ schválila. Odmítli je ale loni v květnu senátoři a v případě ústavních změn nemůže dolní komora komoru horní přehlasovat.

Senátoři kritizovali hlavně to, že kontroly by se týkaly také obecních samospráv. Upozorňovali na mnohdy několikanásobné prověrky téhož různými institucemi. Problém by měl odstranit návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který Sněmovna schválila v pátek a který zamíří k posouzení do horní komory. Podle některých zákonodárců ale zákon tento cíl nenaplní.

Senát v případě kontrolního úřadu postupoval loni shodně jako v minulém volebním období. Rovněž tehdy členové horní komory předlohy o rozšíření jeho pravomocí s podobnými argumenty zamítli.

Dosavadní působnost úřadu spočívá vedle kontroly státního majetku v prověrkách plnění státního rozpočtu. Podle nynějších předloh by měla do kompetence NKÚ nově spadat spolu kontrolou prakticky všech veřejných peněz také kontrola majetku společností, v nichž má podíl stát, obec nebo kraj.

Úřad by tak přímo ze zákona dostal právo kontrolovat hospodaření státních podniků, fondů a příspěvkových organizací, zdravotních pojišťoven, veřejných výzkumných institucí, veřejných vysokých škol a státních škol, dobrovolných svazků obcí, České televize a Českého rozhlasu a rovněž nakládání s penězi poskytnutými z Evropské unie. Výjimku mají podle návrhu mít na rozdíl od minulých předloh obce do 10.000 obyvatel a firmy s jejich majetkovou účastí. První kontroly obcí by mohly začít podle novely za dva roky.