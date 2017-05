Soudci Rathovi: Zatlačit se nenecháme. Jednání na týden přerušili

Požádal, aby došlo k výměně soudců, a případ řešil takzvaný velký senát. Rathovu žádost však předseda senátu Vladimír Veselý na začátku úterního jednání smetl ze stolu.



„Mohu konstatovat, že součástí profesionality soudce je odolávat tlakům přicházejících z vnější sféry, ať už ze strany politiků nebo médií,“ uvedl soudce Veselý. Pokud by došlo k výměně senátu na základě Rathových argumentů, podle předsedy senátu Veselého by pak mohla nastat absurdní situace, kdy by z případu mohli být vyloučení de facto všichni soudci v České republice.

Nejvyšší soud se zabývá stížností ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který Rathův případ loni na podzim smetl ze stolu a vrátil jej k projednání prvoinstančnímu krajskému soudu. Podle něj byly klíčové odposlechy kauzy pořízeny nezákonně. Pelikánova stížnost byla podána v neprospěch obviněného Ratha a dalších deseti obviněných.

Nikdo z nich se ve středu jednání neúčastnil. Jejich advokáti se stížností nesouhlasí, případně navrhli, aby Nejvyšší soud přerušil jednání do doby, než bude rozhodnuto v trestní větvi Rathovy kauzy. Nejvyšší soud jednání ve středu přerušil, pokračovat se bude už za týden.

Proti Zemanovi a Pelikánovi

Předseda senátu Veselý ve středu ráno nevyhověl ani další Rathově žádosti – totiž přehrání záznamu, na němž prezident Miloš Zeman kritizuje činnost soudce Pavla Zelenky z pražského vrchního soudu. Právě on loni na podzim vrátil projednávání Rathova případu k prvoinstančnímu soudu. Důležité bylo, že Zelenkův senát označil klíčové důkazy ve formě odposlechů či materiálů získaných sledováním osob a věcí za nezákonné. Pokud nebude moci obžaloba s těmito důkazy pracovat, Rath a spol. mají šanci z kauzy vyklouznout.

„I prezident má právo podat kárnou žalobu v případě, kdy soudce pochybí. A já nevylučuji, že právě v této kauze této kárné žaloby využiji,“ uvedl Zeman na lednovém setkání s obyvateli Třemošné u Plzně. O možnosti podání kárné žaloby prezident hovořil i v dubnu při návštěvě Středočeského kraje. Zeman kritizoval Zelenku i za další případy, které soudil v minulosti. Právě tato vyjádření Rathovi vadila.

Proti usnesení vrchního soudu se ohradil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Ministr má za to, že vrchní soud postupoval nezákonně a takzvaně v neprospěch obviněných podal k Nejvyššímu soudu stížnost. To se Rathovi nelíbí a Pelikánův postup označuje za politicky motivovaný. „V situaci, kdy prezident vyhrožuje soudci, kdy se ministr spravedlnosti chová tak jak se chová, musím namítnout podjatost tohoto senátu,“ konstatoval v úterý ve své řeči Rath.