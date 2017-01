Nejvyšší soud musí opět řešit spor o odškodnění za smrt po porodu v Zábřehu

Manžel, syn a rodiče zemřelé ženy se dosud neúspěšně domáhali náhrady újmy za zásah do soukromí a práva na rodinný život. Žaloba směřující proti firmě, která porodnici provozovala, nárok vyčíslila na milion korun pro každého.



Pracovníci zdravotnického zařízení, které už neexistuje, podle žaloby nedodrželi správný léčebný postup. U Krajského soudu v Ostravě ani Vrchního soudu v Olomouci ale pozůstalí neuspěli. Nepomohlo jim ani dovolání k Nejvyššímu soudu, který dovolání odmítl, protože v něm neviděl žádnou otázku „zásadního právního významu“. Podle ÚS se Nejvyšší soud musí případem a jeho obecnějšími přesahy zabývat důkladněji.

Příčinou ženiny smrti byla masivní embolie po průniku plodové vody do krevního oběhu. Jde o vzácnou a těžkou komplikaci, která podle rozsudku přibližně v 80 procentech případů vede k úmrtí pacientky. Právě kvůli tomu, že šance na přežití byly tak jako tak nízké, pozůstalí neuspěli se svou žalobou, ačkoliv se u soudů mluvilo o několika nedostatcích v poskytnuté péči.

V ústavní stížnosti stálo, že při bezchybné lékařské péči by žena měla dvacetiprocentní nebo i vyšší šanci na přežití. O tuto šanci ale přišla, a právě v tom spatřují pozůstalí zásah do práv. Nejvyšší soud by se měl nyní věcně zabývat právě otázkou, jaká míra podílu na vzniklé újmě je z hlediska právní odpovědnosti rozhodující.