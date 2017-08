Řidič naboural do auta ujíždějícího před policií. Soud prozkoumá jeho podíl na nehodě

BRNO Krajský soud v Plzni se musí znovu zabývat případem Jiřího Manycha, jehož úprk před policejním pronásledováním vedl k dopravní nehodě a smrti spolujezdkyně. Jeho dovolání ve středu vyhověl Nejvyšší soud (NS). Je prý nutné například detailněji zkoumat, jaký podíl na nehodě měl řidič, který vyjel z vedlejší silnice a pravděpodobně nedal Manychovi přednost.

Další otevřenou otázkou je podle NS to, jak by se situace vyvinula, pokud by Manych reagoval brzděním, a nikoli přejetím do levého pruhu. „Plzeňský krajský soud dostatečně nevysvětlil, proč takové řešení nastalé dopravní situace bylo v tomto případě jednoznačně špatným řešením,“ uvedl mluvčí NS Petr Tomíček.



Manych si měl odpykat za několik trestných činů 5,5 roku ve vězení. Po zásahu NS, už druhém v téže kauze, rozsudek sice není pravomocný, ale Manych se na svobodu zatím nedostane. NS jej vzal do vazby.

Podle NS má krajský soud jasně říci, zda je řidič vyjíždějící z vedlejší silnice spoluviníkem nehody, anebo nikoliv. „Takové pokyny ostatně obdržel Krajský soud v Plzni už v případě prvního rozhodnutí NS v dané věci, v prosinci roku 2015. Odvolací soud následně setrval na svém původním zjištění, že řidič jedoucí z vedlejší silnice spáchal přestupek, ale znovu (ani napodruhé) nevysvětlil, proč i přesto je jediným viníkem obviněný,“ uvedl Tomíček.

Tragická nehoda se stala v prosinci 2013. Recidivista tehdy ujížděl policistům poté, co nezaplatil u čerpací stanice. Těsně za Plzní čelně narazil do protijedoucího auta a poté do dalšího vozu. Jeho tehdejší přítelkyně, čtyřiadvacetiletá žena, následkům zranění podlehla. Další tři lidé včetně jednoho policisty se zranili.

V době nehody muž nevlastnil řidičský průkaz. Byl v podmínce. Podle znalce byl lehce pod vlivem pervitinu.