Neklidná léta českého undergroundu zachycují fotografické deníky Černé roky

Jarcovjáková vystavovala u nás i v zahraničí, ale první publikace se dočkala teprve letos. Velkoryse pojatá kniha obsahuje desítky fotografií a postřehů, které čtenáře provádějí jejím neklidným životem. Nahlíží mezi dělníky na noční směně v tiskárně, pozoruje konce mejdanů u někoho v bytě a dívá se do tváře těch, kteří chodí do pololegálních gay klubů. Jarcovjáková fotografovala vše, co ji obklopovalo, tak zblízka, jak jen to bylo možné. Kromě undergroundu a všednosti normalizační Prahy zachycují deníky i autorčina léta emigrace v západním Berlíně a Tokiu. Černé roky se vyznačují svou syrovostí - fotky doplňují autentické fotografčiny zápisky bez příkras. Jde o intimní zpověď v pravém slova smyslu.

Libuše Jarcovjáková je absolventkou FAMU a dlouholetou pedagožkou VOŠ a SPŠ grafické v Hellichově ulici. Přes účast na řadě významných výstav (Plasy 1981, Paříž 2000, Bratislava 2013, Praha 2014, New York 2015) se vlastní velké publikace dočkává až v rámci projektu Černé roky. Libuše se vždy pohybovala v extrémech. Žila po hospodách, pracovala na noční směny v tiskárně, střídala kvanta milenců a milenek, fotila v gay klubech, dokonce učila češtinu Kubánce a Vietnamce, zároveň se pohybovala ve vysokých uměleckých kruzích.

Knihu poprvé představí 9. února v Knihovně Václava Havla. Hostem večera bude kurátorka Lucia L. Fišerová, která fotografie do knihy vybírala, a publicistka Barbora Baronová. Beseda se koná 9. února, Knihovna Václava Havla, Praha, od 19 hodin.