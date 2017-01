Nemáte čas vařit? Upečete si chlebové placky s bylinkami v pár minutách

Mix indického chleba naan a marockých placek matloua

Těsto je díky jogurtu velmi vláčné, je ale nutné ho dobře propracovat, aby bylo pružné a hladké, mixér vám určitě pomůže. Je jakýmsi mixem indického chleba, placek jménem naan bread, tedy zkráceně naan (nán) a také mi připomíná orientální placky známé pod názvem matloua, které se často podávají k snídani v Maroku, kde je před vámi hned upečou. Pro ten pravý naan byste potřebovali sice otevřenou unikátní pec Tandori, nejčastěji ve tvaru amfóry, kam se placky obratným pohybem přilepí na její stěny a jsou za pár minut hotové, ale zde asi úplně nejde o autenticitu.



Bylinky dle vašeho gusta

Bylinkové máslo s česnekem placky nádherně ovoní a ochutí. Pro jeho přípravu můžete použít jakékoliv bylinky, které máte po ruce, a pokud zvolíte čerstvý koriandr, tak se budete více blížit indickému chlebu naan anebo pokud sáhnete po středomořských bylinách, vzpomenete si určitě na nedávnou dovolenou. Podávejte samostatně nebo jako přílohu k sýrům, malým předkrmům, salátům, pomazánkám typu humus anebo lilkovým či rajčatovým dipům i k masovým pokrmům. Tak si pochutnejte!

Chlebové placky s bylinkami

Na těsto asi pro 12 placek:

350 g hladké mouky + na pomoučnění plochy



5 vrchovatých lžiček prášku do pečiva



350 g bílého tučného jogurtu

Na bylinkové máslo:

50 g soleného másla



3 stroužky drceného čenseku



2 hrsti čerstvých bylinek ( rozmarýn, petržel, bazalka, oregano, kopr)



Nejdříve si připravte bylinkové máslo. Do malého kastrůlku na mírný oheň rozpusťte máslo. Na jemno nasekejte obrané lístky z větviček rozmarýnu a přidejte do másla. Ostatní bylinky omyjte, nasekejte, nejlépe i se stonky a zatím dejte stranou. Do másla přidejte až později, jakmile trochu zchladne. Rozdrťte česnek a také přidejte do másla.

Do mixéru odvažte mouku, přidejte prášek do pečiva a jogurt a hnětacím hákem zpracujte asi 5 minut v těsto. Bude trochu vlhčí, ale to je v pořádku. Přendejte na pomoučněnou plochu a vypracujte do polodlouhého tvaru.Nožem rozdělte na půl, čtvrtky, osminky a dále až budete mít 12 stejně velkých kousků ke zpracování. Válečkem vyválejte v podlouhlé placky o tloušťce asi 1/2 cm a nožem nakrojte uvnitř 4 řezy. Na rozpálené suché pánvi nebo na vroubkované pánvi na steak, nejlépe však na suchém plátu, opékejte z každé strany asi 1 minutu, aby placky zůstaly nadýchané. Horké potírejte rozpuštěným bylinkovým máslem a případně podle chuti dosolte vločkovou mořskou solí.