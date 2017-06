Němce dovedl Kohl sjednotit, vlastní rodinu ne. Hádky komplikují i jeho pohřeb

„Všichni si přejeme, abyste mezi sebou poznali smíření a mír,“ řekl na mši pořádané Kohlovou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) prelát Karl Jüsten. Poznamenal také, že nejbližší příbuzní exkancléře na něj mají značně rozdílné názory, lidé zvnějšku by se ale měli zdržet hodnocení rodinných poměrů.



Jak moc byly narušené vztahy Kohla a jeho druhé manželky Maike Kohlové-Richterové se zbytkem rodiny, se naplno ukázalo v den úmrtí dlouholetého politika. Například starší syn Kohla - Walter - se o smrti svého otce podle svých slov dozvěděl z rádia. A i když se ještě týž den mohl podívat do otcova domu v Ludwigshafenu, o několik dní později už to možné nebylo.

Když k němu totiž se svými dětmi přišel, sdělila mu podle německých médií policie, že má do domu zákaz vstupu. Walter Kohl pak přesto několikrát zvonil na dveře, ale ani po půlhodinovém čekání mu nikdo neotevřel. Právník vdovy Maike Kohlové-Richterové se následně nechal slyšet, že Walter chtěl záměrně vyvolat skandál. Walter zase vyjádřil znechucení nad nynějším chováním Maike, které podle něj ale potvrzuje zkušenosti z posledních let.

Během nich Walter ani jeho mladší bratr Peter neměli se svým otcem žádný kontakt. Walter s ním naposledy mluvil v létě roku 2011. Odstup mezi oběma byl už ale patrný výrazně dříve. Když v roce 2001 první Kohlova manželka - Hannelore - spáchala sebevraždu, dozvěděl se to Walter od sekretářky exkancléře.

O otcově druhé svatbě se zase Walter a Peter dozvěděli z telegramu. Právě Kohlově druhé ženě řada lidí vyčítá, že svého o 34 let staršího manžela systematicky izolovala od okolí, všechny nitky jeho života brala do vlastních rukou a že se postarala o to, aby přerušil kontakty i s těmi nejbližšími - vlastními syny a starými důvěrníky.

Merkelová ať na pohřbu nemluví

Je to právě Maike Kohlová-Richterová, kdo má rozhodující slovo při plánování smutečního rozloučení s politikem, který stál v čele německé vlády 16 let. Hlavní části evropského smutečního obřadu, která se uskuteční ve francouzském Štrasburku, i proto hrozil skandál. Maike totiž původně počítala s tím, že jedním z řečníků bude maďarský premiér Viktor Orbán. Navíc údajně nechtěla, aby na obřadu promluvila současná německá kancléřka Angela Merkelová, která má od Orbána zásadně odlišný názor na migraci.

Nakonec se i díky domluvě bývalého šéfredaktora nejčtenějšího listu Bild Kaie Diekmanna, který byl do posledních chvil Kohlovi blízký, podařilo otevřené roztržce zabránit. Kromě kancléřky má na štrasburském obřadu mluvit mimo jiné předseda Evropské rady Donald Tusk nebo předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

I tak se ale zdá, že exkancléř své někdejší chráněnkyni Merkelové nikdy nezapomněl, jak se vůči němu vymezila na konci 90. let kvůli skandálu se stranickým financováním. Podobně složité vztahy měl Kohl ale třeba také se současným prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem (SPD). Stále se navíc ozývají hlasy, které nechápou, proč hlavní rozloučení s architektem znovusjednocení země nebude právě v Německu.

I když se sobotní smuteční obřad nakonec podle všeho v rovině politické uskuteční ve smířlivém duchu, Kohlova rodina má zatím k překonání rozdílů daleko. Syn Walter už se nechal slyšet, že se nezúčastní pohřbu svého otce v západoněmeckém Speyeru; i na protest proti tomu, že Kohl nebude pohřben vedle své první manželky v rodinném hrobě v nedalekém Ludwigshafenu.