Němcová: Babiš je produktem lidí, kteří na počátku 90. let tvořili podsvětí podnikání

Podle Němcové současný ministr financí a šéf hnutí ANO nevzešel z krize současných politických stran, ale právě z doby před rokem 1989 a těsně po něm. V této době si podle ní vytvořil své kontakty, které využívá v politice.

Předseda Sněmovny Jan Hamáček v pořadu uvedl, že Babiš by měl kvůli kauze dluhopisů sám opustit vládu. Pokud by v kabinetu zůstali ostatní ministři za ANO, nebyl by to důvod k vypovězení koaliční smlouvy Hamáček to dnes uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce.



„Babiš ve vládě nikdy být neměl,“ uvedla Němcová, která neočekává, že by sám odstoupil. „Šel do politiky jako predátor,“ doplnila Němcová. Podle ní volná soutěž politických stran skončila, když místopředseda vlády do svých rukou soustředil až příliš velkou moc.

Babiš již dříve rezignovat na vládní funkce odmítl, stejně jako své pochybení kolem nákupu jednokorunových dluhopisů společnosti Agrofert, kterou vlastnil. Celou záležitost pokládá za organizovanou kampaň vůči své osobě.

„Pan ministr financí by sám měl uznat, že ten problém je tak velký, že už nesnese odkladu a vyžaduje řešení, a měl by odstoupit. To si myslím, že by bylo nejčistší a nejideálnější,“ uvedl Hamáček. Připomněl v této souvislosti rezignace ministra kultury Jiřího Bessera (TOP 09) kvůli nepřiznanému bytu a ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka (ODS) kvůli „odkloněným“ milionům.

„Stále to vnímám jako problém jednoho ministra. Prostě ho dohnala jeho minulost,“ uvedl Hamáček. Pokud nestáhne ANO po případném odchodu Babiše z vlády své ostatní ministry, což Babiš vyloučil, k vypovězení koaliční smlouvy podle Hamáčka není důvod. Kromě Babiše má ANO ve vládě ještě dalších pět ministrů.

Hamáček podobně jako jeho předchůdkyně v čele Sněmovny Miloslava Němcová uvedl, že ho neuspokojilo vysvětlení, které Babiš ve věci dluhopisů a svých majetkových poměrů zaslal Sněmovně. Pokládá jej za politické. Němcová formu vysvětlení označila za „naprosto truchlivou“.

Sněmovna by podle Němcové měla vyzvat premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) k odvolání Babiše. Hamáček to ale pokládá za předčasné. „Odvolání je na rozhodnutí předsedy vlády. Nechal bych premiéra, jak se k věci postaví,“ uvedl. Sobotka se chce k záležitosti vyjádřit příští týden po prostudování Babišova dopisu Sněmovně. Konat chce i sám Babiš, na středu si domluvil schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, který ministry jmenuje a odvolává na návrh premiéra.