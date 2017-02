Němcům je rozumět lépe než Angličanům. BBC sklízí kritiku za své nové drama

Nedělní premiéra dlouho očekávaného seriálu SS-GB nedopadla úplně podle představ. Velkolepá produkce, která zobrazuje alternativní Londýn pod nadvládou nacistů, lákala třeba na provokativní záběry rozbombardovaného Buckinghamského paláce, ze kterého vysí rudé praporce hákových křížů. Televizní událost si nenechalo ujít přes sto milionů diváků a již v pondělí ráno měla BBC na stole četné stížnosti.

Agent Douglas Archer (Sam Riley) je detektiv Scotland Yardu, který se zaplete do odboje proti německým okupantům. Právě jeho osud sleduje seriál, s důrazem na slovo sleduje, protože rozumět tomu, co říká, je téměř nemožné. Na internetu si za to vysloužil nelichotivé přezdívky. Problémy se zvukem ale trápí všechny postavy. Diváci se shodují, že je tragické, když je jednodušší pochopit německy mluvenou řeč, než tu anglickou.

„Bereme tyto problémy velmi vážně a rozhodně se je budeme snažit vyřešit do příští epizody,“ vyjádřil se k situaci mluvčí společnosti BBC.

SS-GB is set in an alternate reality, the BBC states. Because in real 1940s Britain you could hear what people were saying. #ssgb — Matt Hemley (@MattHemley) 19. února 2017



Seriál je dále kritizován za zjevnou historickou nepřesnost - záběry na letoun Spitfire Mk IX v jedné z prvních scén seriálu. Děj se odehrává v roce 1941 a stíhačka přešla do sériové výroby až v roce 1943. Podle vyjádření BBC filmaři nebyli schopni sehnat model z roku 1941 a zvolili tak nejlepší alternativu.

Problémy se slyšitelností dialogů mají i série Jamaica Inn (2014), Šťastné údolí (2014) a Taboo (2017). „Je nesmírně těžké určit, co je vlastně špatně. Často je to několik různých problémů dohromady. Zvuk je velmi exaktní věda,“ sdělila minulý rok pro deník The Guardian Charlotte Moore, ředitelka obsahu pro BBC.

Seriál SS-GB je natočen podle stejnojmeného bestselleru Lena Deightona. Česky kniha vyšla v roce 1994 (nakladatelství Beta).