„Dienstbiera už jsme včera zapili,“ informoval server Aktuálně.cz jeden z členů pražské ČSSD, jenž si přál zůstat v anonymitě. Vztahy mezi současným ministrem pro lidská práva a sociálními demokraty v Praze je vyostřený již od voleb v roce 2010, kdy Dienstbier odmítl magistrátní koalici s občanskými demokraty.

Dienstbiera by podle dřívějších informací Respektu mohl nahradit poslanec Jan Chvojka. Sám by se mohl přesunout na post státního tajemníka a jeho současná agenda by se rozdělila mezi jiná ministerstva, jak nedávno informovaly Lidovky.cz.

V Sobotkově vládě by podle několika na sobě nezávislých zdrojů měli skončit i další dva sociálnědemokratičtí ministři. Ministryni sociálních věcí Michaele Marksové je údajně vyčítána její nečinnost, například v souvislosti se zákonem o sociálním bydlení.



Ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka by mohl vystřídat ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek nebo Lenka Teska Arnoštová, současná náměstkyně ministra. Jenže dle hlasů ze sociální demokracie je „neviditelná a nepracuje“, což její šance snižuje.

O svůj ministerský post naopak s největší pravděpodobností nepřijde šéf ministerstva průmyslu a obchodu Jan Mládek. V kuloárech se spekulovalo, že Mládek je údajně „příliš měkký“ na šéfa konkurenčního hnutí ANO a zároveň ministra financí Andreje Babiše. V souvislosti s jeho náhradou se nejvíce hovořilo o dlouholetém starostovi Náchoda Janu Birkem. Ministr premiérovi nabídl svou rezignaci již v říjnu po neúspěchu v senátních volbách. Sobotka ji ovšem tehdy odmítl.