Německá média připomínají atentát na Heydricha i vypálení Lidic

„Ráno 27. května 1942 vyrazili dva mladí Čechoslováci zastřelit muže, který ztělesňoval německý útlak jejich země: Reinharda Heydricha,“ píše německý deník Die Welt. „Byl to jediný úspěšný atentát na jednoho z vedoucích nacistů,“ zdůrazňuje list, který připomíná zásadní roli tehdejšího zastupujícího říšského protektora Heydricha při organizaci holokaustu.



Die Welt se věnuje také životním osudům parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří podle něj byli mimo Československo dlouhá léta prakticky neznámí. Deník se domnívá, že to může souviset i s krutou odplatou, která po atentátu následovala. „Ještě než byli pachatelé nalezeni, bylo popraveno přes 1000 Čechoslováků pod záminkou, že atentát schvalovali. Policisté, SS a gestapo zničili obce Lidice a Ležáky, zastřelili mužské obyvatele a odvezli ženy a děti do koncentračních táborů, aby je tam nechali zavraždit. V celém protektorátu panoval teror, mučilo se a vraždilo,“ píše list.

Odvetě nacistů v podobě zničení Lidic se podrobně věnuje deník Süddeutsche Zeitung, jehož reportér mluvil i s Jaroslavou Skleničkovou, která je jednou ze dvou posledních žijících lidických žen. „Dej bůh, abychom se ještě viděli, Jáří,“ vzpomíná jedenadevadesátiletá Skleničková na poslední slova svého otce, krátce před tím než ho 10. června 1942 spolu s dalšími 172 muži a chlapci nacisté zastřelili.



„Vesnice byla srovnána se zemí. V prostoru mezi dvěma kopci, kde dříve stála většina ze zhruba 100 domů, roste tráva, na první pohled to vypadá jako jedno velké nic,“ popisuje prostor nynějšího památníku bavorský list. Poznamenává také, že se v německých podkladech dodnes dá najít informace o tom, kolik přesně litrů benzínu nacisté při ničení Lidic použili, nebo o tom, kde skončil ukradený dobytek.

„Na straně spojenců měla zpráva o zničení Lidic silný dopad. Vesnice, která do té doby ani v Praze nebyla moc známa, se po celém světě stala symbolem nacistického barbarství,“ podotýká Süddeutsche Zeitung. O Lidicích jako symbolu nacistické krutosti píše na svém webu také rozhlasová a televizní stanice Bayerische Rundfunk. Připomíná i okolnosti atentátu na Heydricha, při němž se Gabčíkovi zasekl samopal a říšského protektora tak nakonec vážně zranila bomba hozená Kubišem. Zraněním a následné infekci Heydrich podlehl o několik dní později.

Server Spiegel Online spekuluje o tom, jestli by se Heydrichově smrti dalo předejít, kdyby po převozu do nemocnice netrval na tom, že ho musí operovat německý doktor, což zdrželo začátek operace, nebo jestli by mu mohl zachránit život penicilin, který byl v té době ale k dostání jen v Británii.

„Atentát zasáhl Heydricha na vrcholu jeho moci: Jen několik měsíců před tím řídil konferenci ve Wannsee, na níž ministerští úředníci a členové SS řešili ‚konečné řešení židovské otázky v Evropě‘,“ píše server. Heydrich byl vedle toho také šéfem nacistické tajné policie Gestapo a podle dalšího nacistického předáka Heinricha Himmlera byl prakticky nepostradatelný.

„Atentát na Reinharda Heydricha ze 27. května 1942 byl jediným úspěšným atentátem vůči některému z předních nacistických funkcionářů,“ podotýká podobně jako ostatní média Spiegel Online.