Německá ministryně odmítla nosit v Saudské Arábii hidžáb. Stala se terčem kritiky

Von der Leyenová ve středu navštívila Rijád, aby se setkala se zástupcem korunního prince Mohammedem bin Salmanem al Saúdem. Svoje rozhodnutí nezakrýt hlavu šátkem odůvodnila údajně slovy: „Právo na volbu svého oblečení sdílí jak muži, tak ženy.“

Zatímco někteří na Twitteru chválili ministrynino rozhodnutí, většina arabských uživatelů projevovala své rozhořčení. Kritiky se dočkali i saudští představitelé za „pokrytectví a dvojí standard“ tím, že nedali najevo, pokud jim vadily odhalené vlasy von der Leyenové.

The Saudi general didn't seem to mind - German Defence Minister #VonderLeyen refused to adhere to #hijab during recent visit to #SaudiArabia pic.twitter.com/JqyMxqrsJX