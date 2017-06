Německo dovolí gayům a lesbám uzavírat manželství a adoptovat děti

O návrhu na zavedení manželství pro všechny, jak se mu v Německu říká, se v parlamentu bezvýsledně debatovalo už několik let, tento týden se ale věci daly nečekaně rychle do pohybu. Sociální demokraté se totiž rozhodli, že jeden ze svých dlouhodobých cílů prosadí za pomoci opozice i proti vůli koaliční konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové.



CDU/CSU sice s takovým postupem nesouhlasila, svým poslancům ale umožnila, aby hlasovali podle svého svědomí, a nikoli podle stranických not. I od části zákonodárců konzervativní unie se tak novele dostalo podpory. Celkem pro ni hlasovalo 393 ze 623 přítomných poslanců. Výsledek hlasování ocenila řada poslanců potleskem ve stoje.

V debatě, na jejímž začátku předseda Spolkového sněmu Norbert Lammert vyzval k vzájemnému respektu, zazněly názory obou stran. Sociální demokraté a opoziční Zelení a Levice argumentovali například tím, že manželství homosexuálů řadě lidí něco přinese, a přitom nikomu nic nevezme. Lidé, kteří za sebe chtějí převzít zodpovědnost, mají podle nich mít možnost vstoupit do manželství. Nejčastějším protiargumentem CDU/CSU bylo tvrzení, že manželství je základem rodiny a že homosexuálové už nyní mohou uzavírat registrované partnerství, a nejsou tak diskriminováni.

Ne všichni poslanci se ale v rozpravě, na niž někteří dorazili s duhovými šálami nebo kravatami, drželi Lammertovy výzvy k respektu. Sociální demokrat Johannes Kahrs tvrdě zaútočil na kancléřku Merkelovou, která podle něj od roku 2005 podporovala diskriminaci homosexuálů. Její vyjádření, v němž v pondělí naznačila změnu svého postoje, označil za trapné a ubohé.

Německo se dnešním rozhodnutím přidává ke 20 státům, které párům stejného pohlaví umožňují na celostátní úrovni vstupovat do manželství. Od roku 2001 mohli homosexuálové ve spolkové republice uzavírat takzvané registrované partnerství. Tuto možnost mají od roku 2006 také v Česku.

Poslední překážku legalizaci sňatků homosexuálů by mohla představovat případná stížnost k ústavnímu soudu. Podle expertů není vyloučeno, že by ústavní soud jako podmínku pro legalizaci manželství osob stejného pohlaví stanovil změnu ústavy. Názory na to, jestli je třeba ústavu měnit, se mezi odborníky zatím dramaticky liší.