Německo zjednoduší deportace odmítnutých žadatelů o azyl

Do Německa za poslední dva roky přišlo téměř 1,2 milionu běženců, do vlasti se ale vrátila jen část těch, kteří ve spolkové republice nemají nárok na azyl ani na jinou formu právní ochrany. Loni jich asi 50 000 odešlo dobrovolně a dalších 25 000 bylo deportováno. Letos chce spolková vláda výrazně zvýšit počty obou skupin.

Přispět k tomu má i dnes schválený návrh, který podle všeho bez problémů projde také parlamentem. Do budoucna má díky němu být jednodušší vzít do vazby před vyhoštěním cizince, kteří mohou pro Německo představovat nebezpečí. Ty, u nichž je vážný zájem na deportaci, bude také možné sledovat pomocí elektronických náramků.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) navíc získá pravomoc zkontrolovat mobilní telefony a SIM karty uprchlíků, aby mohl ověřit jejich identitu. Podle některých odhadů by takové opatření mohlo dopadnout na desítky tisíc běženců. Výhrady k němu má mimo jiné opoziční strana Levice, podle níž jde o nepřiměřený zásah do soukromí.

Dnes schválený návrh je jednou z reakcí na prosincový teroristický útok v Berlíně. Jeho pachatele - Tunisana Anise Amriho - se německé úřady v minulosti pokoušely deportovat, avšak neúspěšně.

V Německu bylo na konci loňského roku více než 207 000 migrantů, kteří by se měli vrátit do země původu. Zhruba tři čtvrtiny z nich dostaly od německých úřadů odklad, takže nemusí vycestovat okamžitě.

Německá vláda se odmítnuté žadatele o azyl k návratu do vlasti snaží motivovat i finančně. Letos chce na podporu dobrovolných návratů dát dohromady 90 milionů eur (2,4 miliardy korun).

Vyhošťování Afghánců je neoprávněné

Problém s deportací však může nastat u afghánských uprchlíků. Jejich vyhoštění z Německa zpět do jejich vlasti je kvůli nebezpečím v zemi neoprávněné. Ve středu to uvedla mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI). Deportace do relativně stabilních oblastí Afghánistánu hájí ministr vnitra Thomas de Maiziere.

„Situace v Afghánistánu se loni znovu výrazně zhoršila,“ řekl podle agentury DPA generální tajemník AI v Německu Markus Beeko. Deportace do násilím zmítané středoasijské země jsou proto z hlediska lidských práv nepřijatelné.

„Myslím, že v Afghánistánu nyní jsou v různé době různá místa různou měrou nebezpečná,“ dodal s tím, že posouzení hrozeb může navíc u každého jednotlivce vypadat jinak.

Proti vyhošťování afghánských imigrantů zpět do jejich vlasti demonstrovalo v Berlíně a Düsseldorfu před 11 dny několik tisíc osob.

Úřady se snaží uspíšit proces udělování azylu pro žadatele, kteří mají velkou naději ho získat, především pro uprchlíky před občanskou válkou v Sýrii. Proto Němci urychlili proces vyhošťování kandidátů, kteří naopak mají jen mizivou šanci, že azyl dostanou. Jde například o lidi, kteří utekli z ekonomických důvodů z chudých zemí Balkánu.

Afghánci se ocitli kdesi uprostřed, když některé části země byly prohlášeny za bezpečné, a jiné nikoli. Německé úřady jich doposud určily k deportaci jen málo, více Afghánců se dobrovolně nechalo přesvědčit k návratu výměnou za finanční podporu.