Německý festival přerušený kvůli teroristické hrozbě čeká na povolení

Ministr vnitra spolkové země Porýní-Falc Roger Lewentz v pátek řekl, že přerušit akci v západoněmeckém Nürburgu bylo nutné. Kvůli bezpečnostním rizikům policie nařídila, aby tisíce návštěvníků vyklidilo festivalovou plochu.



Policie od pátku situaci intenzivně monitoruje. V oblasti je asi 60 000 návštěvníků, z nichž většina nocuje v přilehlých kempech.

Policie nyní intenzivně vyšetřuje možné teroristické ohrožení festivalu. „Je několik bodů, na které se soustředíme,“ sdělil Lewentz agentuře DPA s tím, že o situaci informoval spolkového ministra vnitra Thomase de Maizira.

Up to 87,000 people evacuated from #rockamring music festival held in Nürburg, Germany https://t.co/Y4nAdZkKZ6 pic.twitter.com/c4B6xTx8fi