Německý státní zástupce požaduje pro tři Čechy za mučení seniorů až 11 let vězení

Josef Michl, Martin Janouš a Martin Hrdlička se do domu bavorské rodiny vloupali loni 17. září večer. Narazili ale na trojici jeho obyvatel - jedenasedmdesátiletého muže, jeho osmašedesátiletou ženu a její devětaosmdesátiletou matku. Češi podle obžaloby všechny tři spoutali, bili je a vyhrožovali jim smrtí. Mířili na ně plynovou pistolí, dávali jim nůž na krk nebo jím bodali těsně kolem hlavy každého z trýzněných členů rodiny.



Utrpení německých občanů skončilo až po více než čtyřech hodinách, když útočníci dům, jehož zapálením vyhrožovali, opustili. Odnesli si hotovost a šperky v hodnotě nejméně 20 799 eur (562 tisíc Kč). Michl předtím po celém domě rozlil naftu a s dalšími obžalovanými rozsypal koření, aby zahladil stopy.

Právě pro dnes čtyřicetiletého Michla, který si podle svědků během útoku počínal nejagresivněji, požaduje státní zástupce jedenáctiletý trest odnětí svobody. Čtyřiatřicetiletý Janouš a o deset let starší Hrdlička by podle něj měli ve vězení strávit devět let.

Státní zástupce ve své závěrečné řeči uvedl, že oběti loupežného přepadení prožili dlouhou noční můru. Zdůraznil, že je pachatelé mučili a způsobili jim vážná zranění v jejich vlastním domě, tedy na místě, kde se lidé cítí bezpečně. Následky přepadení si podle něj ponesou celý život.

Trojice obyvatel weidenského domu násilnosti - jejichž pachatele později zatkla policie v Česku - zaplatila četnými zraněními včetně otřesu mozku, zlomených žeber a dalších kostí nebo řezných ran a pohmožděnin. Dodnes podle vlastní výpovědi trpí psychicky.