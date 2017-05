Němečtí poslanci nepojedou do Turecka. Ankara jim zakázala mluvit s tamními politiky

14:56

"Ve světle tragických událostí máme pocit, že by nebylo vhodné uspořádat v neděli v Londýně vítěznou jízdu," uvedla dnes Chelsea v prohlášení. Akce se měly zúčastnit tisíce lidí, což by si vyžádalo necelý týden po útoku v Manchesteru velké nasazení bezpečnostních složek. "Jsme jednoznačně přesvědčeni o tom, že pro všechny je tohle nejlepší rozhodnutí. Jsme si jisti, že to naši fanoušci pochopí," dodal klub.