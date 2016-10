Neměli se ani šanci bránit. Rekonstrukce brutálního čtyřnásobné vraždění Dahlgrena

Server Lidovky.cz získal rozsudek nad mediálně sledovaným případem s americkým vrahem. Dokument byl sice vyhotoven Krajským soudem v Brně už 20. července, čekalo se však na přeložení do anglického jazyka. Hotový dokument byl Dahlgrenovi doručen teprve před týdnem.

Podle rozsudku lze zrekonstruovat, jak se tragická událost stala.



Poslední, kdo viděl Dahlgrena před vražděním, byla přítelkyně zabitého nejstaršího syna Filipa. Ta v domě rodiny ten den přespala a ráno budoucího vraha potkala, když šla do koupelny. Jana se s ním pouze krátce pozdravila. Pospíchala a zhruba v 6:55 z domu odešla, neboť už v 7:02 jí jel autobus.

Nepřímé důkazy

Co se stalo potom, není zcela jasné. Ze střípků však vyšetřovatelé zjistili, že si padesátiletý otec rodiny Martin psal se sousedkou Gabrielou O. přes aplikaci WhatsApp. Poslední zpráva od něj dorazila v 7:31. Gabriela mu pak v 7:45 odepsala, to se ale už Martin neozýval.

„(Martin) Odmlčel se uprostřed konverzace naprosto překvapivě, nedořešili vůbec nic, neboť konverzace se týkala i problému s počítačem, který svědkyni Martin spravoval. Nikdy se nestalo, že by se Martin H. během konverzace odmlčel, přerušil ji a už se k tomu nevrátil,“ píše se v rozsudku.

Zhruba v té době mohl vrah už útočit. Která z obětí zemřela první, patologové určit ale nedokážou. Téměř každý člen rodiny zemřel na následky obrovského množství bodných a řezných ran. Otec rodiny byl zabit v pracovně, která se nacházela v přízemí domu. Měl celkem 29 řezných a sečných ran na hlavě a na krku. Rány pronikly až do mozku.

Šestačtyřicetiletou manželku Veroniku Dahlgren zabil v ložnici v prvním patře. Jako zbraň použil nůž o velikosti 12,3 centimetrů. Celkem zasadil 17 sečných a bodných ran. Žena vykrvácela z bodnutí na krku, které zasáhlo velkou krční žílu. Třiadvacetiletému synovi Filipovi zasadil vrah 11 ran v jeho pokoji v podkroví. Mladý muž potom zemřel na poranění mozku v levé části hlavy.

Zhruba v 8:50 zazvonila pošťačka, která rodině doručovala balíček. Prý ji bylo divné, že jsou u domu auta rodičů, což nebylo běžné. Po chvilce přišel doručovatelce otevřít Dahlgren, který tvrdil, že je na návštěvě a nikdo není doma. Balíček od pošťačky ale vrah převzal.

Kevin Dahlgren prchal zpět do USA přímým letem z Vídně.

Dahlgren měl pak klid na uklízení stop až do 11 hodin, kdy přišla Dana D., která pomáhala jednou týdně rodině uklízet dům. Vrah ji ale nepustil dovnitř a neustále opakoval, že se „dnes neuklízí“. Dana neuměla dobře anglicky a tak musela zavolat kamarádce, aby zprávu přeložila. Poté odjela.



Podivné zvuky

Občas se z domu ozvaly nějaké zvuky. Sousedé je popisují, jako kdyby někdo boxoval do pytle. Zhruba kolem jedné hodiny se vrátil mladší, sedmnáctiletý syn David ze školy. Jakmile vkročil do dveří, Dahlgren mu na chodbě rozbil hlavu kamenem o váze 11,8 kilogramu.

Staršího syna nechal Dahlgren v posteli v pokoji. Vrah potom odnesl těla otce, matky a mladšího syna do garáže. Poté Američan odjel do centra a domluvil se s taxikářem, aby ho odvezl do Vídně, odkud chtěl odletět zpět do USA. Podle svědectví řidiče taxíku působil po celou dobu klidně.

Kolem druhé hodiny se začaly ozývat z domu výbuchy. Soused dorazil do garáže, kde bylo zakouřeno od hořících dek. Muž vyvětral a snažil se rozhrabat vrstvu látky. Narazil ale se zděšením na lidskou ruku. Dvě sousedky se mezitím šly podívat do prvního patra domu a viděly mrtvého staršího syna. Zavolaly policii, která zabezpečila dům.

Policejní specialisté se na místo činu vydávali v bílých overalech.

Když Dahlgren dorazil do Vídně, snažil se sehnat nejlevnější letenku a další den ráno odlétěl přes Londýn do USA. Posádka letadla byla ale během letu informována o tom, že je na palubě zřejmě nebezpečný člověk, a tak po přistání ve Washingtonu zasáhla FBI a vrah byl zatčen.

Mladý a bezúhonný

Jediná polehčující okolnost, ke které soud v odůvodnění doživotního rozsudku přihlédl, byl fakt, že Dahlgren je mladý. V době vraždění mu bylo 21 let a nikdy před tím nebyl trestaný a ani s ním nikdy nebyl projednáván žádný přestupek. Tím to ale končí.

„Obžalovaný neprojevil lítost nad svým činem, z jeho vyjádření, která byla velmi sporá, pak soud zaznamenal akorát tak lítost nad sebou samým, kdy se obžalovaný vnímá jako oběť svých zdravotních problémů. Za svůj čin nepřijal odpovědnost a soud u něj nezaznamenal ani náznak sebereflexe,“ píše předseda senátu Michal Zámečník.

Vraždu podle soudu Dahlgren spáchal ze zvlášť zavrženíhodných pohnutek, kdy si vyvražděním rodiny řešil vnitřní tenzi a osobní problémy. „Jeho čin měl nenapravitelný následek,“ odůvodňuje přísný trest soudce.

Doživotí je podle soudu nutné, aby byla ochráněna společnost. Dahlgren totiž trpěl psychickými problémy a jeho stav se zhoršil poté, co po něm česká rodina chtěla, aby se alespoň trochu snažil začlenit do společnosti, čehož se obával.



V obětech tak vrah viděl „reprezentanty frustrujícího světa“, a tak se jich zbavil. Během toho byl i podle posudků příčetný a věděl, co dělá. Navíc si musel celý čin naplánovat. U jedné z obětí počkal, až přijde domů a zabil ji úderem do hlavy téměř dvanáctikilovým kamenem. Poté se pokusil zahladit stopy.

Kromě doživotí má podle soudu Dahlgren zaplatit také odškodnění přes 400 tisíc korun. Soud bude ale pokračovat i ve vyšší instanci. Američanův právník se hned po rozsudku totiž odvolal.