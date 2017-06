Nenavrhuj, nehlasuj. Stát se vzdal moci nad ČEZ

I u menší firmy by šlo o diskutabilní rozhodnutí, ale ČEZ je nejhodnotnějším aktivem státu. Na úrovni financí, protože skupina zásobuje energií většinu českých domácností, i na úrovni vlivu. Máloco vyvolá tak vřelý zájem zahraničních velmocí o Českou republiku, jako když přijde řeč na dostavbu jaderných bloků.



O politicko byznysový vliv jde i tentokrát. Předseda představenstva Daniel Beneš se nechal před nedávnem se sedmiměsíčním předstihem potvrdit v pozici nejvyššího muže ve firmě. Teď se hraje o složení dozorčí rady, která jediná může odvolat členy vedení.

Ministerstvo financí, jež spravuje hnutí ANO, sice zastupuje stát coby akcionáře, ale v dozorčí radě nemá většinu. Tu drží sociální demokraté s odbory. Exministr financí a předseda hnutí Andrej Babiš opakovaně zmínil, že by poměry sil v radě chtěl změnit. Díky pondělnímu usnesení je jasné, že se na červnové valné hromadě nic takového nestane.

Svázané ruce

Usnesení zavazuje ministra financí Ivana Pilného (ANO) k tomu, že nedá žádné vlastní personální návrhy. Respektive nesmí navrhovat nic, co není předjednáno, ani hlasovat pro to, s čím přijde někdo z malých akcionářů. ČSSD si tak pojistila, že nedojde k žádnému překvapení – byl to právě premiér Bohuslav Sobotka, kdo návrh na vládu přinesl, i když původně vůbec nebyl na programu.

„Bylo to velké překvapení, nikdo nás o tom předem neinformoval. Na základních věcech už jsme se předem domluvili, takže na mě to působilo dojmem, že se někdo snaží dohodu pevně zakódovat,“ uvádí Pilný.

Premiér k tomu říká, že usnesením sledoval pouze průhlednější výkon vlastnických práv státu. „Cílem bylo zamezit jakýmkoli spekulacím kolem stanovení dividendy společnosti,“ napsal LN s tím, že pro návrh hlasovali všichni přítomní členové vlády.

Ještě nikdy se nestalo, aby se průběh valné hromady betonoval usnesením. Vždy se dopředu domlouvá, jaké návrhy získají podporu, ale dosud na to stačila gentlemanská dohoda bez předem svázaných rukou. Takhle je vlastně valná hromada v režii managementu.

„Z pohledu ostatních akcionářů vláda dělá z valné hromady šaškárnu. Usnesením zamezila běžnému rozhodování,“ říká Michal Šnobr, jeden z menšinových vlastníků. Stát drží 70 procent akcií.