Neobvyklá jídla, která můžete ugrilovat. Zkuste pizzu, špagety a avokádo

Jestli máte pocit, že už jste zkoušeli grilovat úplně všechno, co vás napadlo, možná vás ještě překvapíme. Server Lidovky.cz si pro vás připravil seznam pěti jídel, která se na grilu připravují málokdy.

Mražená pizza

Při výběru mražené pizzy ke grilování se ujistěte, že má váš gril dostatečný průměr, aby se do něj pizza vešla. Pokud máte gril menší, můžete použít třeba pizza koláčky.

Při grilování pizzy postupujte podle schopností vašeho grilu. Pokud máte gril s funkcí rozmražování, můžete do něj pizzu nebo pizza koláčky rovnou vložit. „Optigrill má přímo program na mražené potraviny. Rovnou je do něj vložíte, on je rozmrazí a ugriluje ve správné kvalitě tak, jak požadujete,“ vysvětluje Dušan Holec ze společnosti Tefal.

V případě, že váš gril zpracovávat mražené potraviny nedokáže, musíte pizzu nejprve dobře rozmrazit. Můžete ji nechat delší dobu na pokojové teplotě, nebo použít rozmrazovací program v mikrovlnce. Potom pizzu přeneste na kus alobalu a grilujte na středním žáru, dokud se nevytvoří hnědé křupavé okraje a nerozpustí sýr. Podle typu a výrobce pizzy může grilování trvat i 20 minut a déle. Hotovou pizzu přeneste obracečkou na talíř. Počkejte pět minut a můžete podávat.

Špagety na ohni?

Sáček špaget povařte polovinu doby doporučené na balení. Potom špagety zceďte a propláchněte studenou vodou, aby dále neměkly. Špagety promíchejte s vaší oblíbenou omáčkou a vložte do grilovací alobalové misky nebo na děrovaný grilovací tácek. Je důležité, aby v nádobě byly otvory, které propustí teplo a kouř ke špagetám. Tak vznikne typická chuť. Špagety grilujte podle potřeby nejméně druhou polovinu doby doporučené na sáčku. Před podáváním je nechte několik minut vychladnout.



Polenta na grilu

Polenta je kukuřičná kaše, kterou lze připravit několika způsoby. Můžete vařit kukuřičnou krupici ve vodě v poměru 1:4, to vám zabere zhruba hodinu. Nebo si koupíte instatní polentu, jejíž příprava trvá asi deset minut.

Jak grilují v USA? „Grilování je v USA tradicí. Prakticky každá událost může posloužit jako příležitost pro barbecue – třeba narozeniny nebo státní svátky,“ vysvětluje Rene Trossman, hudebník původem z Chicaga, který se usadil v Praze. „Na severu je grilování mnohem víc sezónní záležitostí, v zimě povětšinou neprobíhá. Zažil jsem ale i šílence, kteří grilovali v nejtužší zimě, kteří pak samozřejmě jedli uvnitř,“ vzpomíná. „V jednu chvíli u nás bylo grilování na ústupu, když se tvrdilo, že jíst takto upravované maso má zdravotní rizika a může způsobovat rakovinu. Pak se ale ukázalo, že se jednalo o nepřesnou studii,“ dodává Trossman. Rene Trossman

Hotovou kaši vylijte na velký talíř nebo vymazaný pečící plech a nechte ji vychladnout, aby ztuhla. Tuhou polentu nakrájejte na kusy a grilujte z obou stran. Dejte pozor, aby se nepřipálila nebo nerozpadla na menší kousky. Ogrilovanou polentu můžete servírovat jako bezmasé jídlo s dipem nebo omáčkou a čerstvou zeleninou, nebo jako přílohu ke grilovanému masu.

Jak na avokádo?

Pokud máte chuť na něco lehčího, ugrilujte si avokádo. Skvěle se hodí ke grilovanému masu nebo jako jeho veganská alternativa.

Zralé avokádo rozřízněte na dvě poloviny a vyloupněte z něj pecku. Slupku nesundavejte, poslouží jako zpevnění při grilování i jídle. Pokud chcete, aby se vám do avokáda vešlo více náplně, můžete ho trochu vydlabat, ale nepřežeňte to.

Avokádo grilujte řezem dolů, dokud se na něm neopeče hnědá mřížka od roštu, což většinou trvá zhruba pět minut. Poté avokádo naplňte náplní ze zeleniny, masa nebo hummusu. Můžete posypat sýrem a podávat s čerstvou nebo grilovanou zeleninou.

Grilované mořské plody

Ke grilování jsou vhodné také mořské plody. Nebojte se vyzkoušet na grilu upravit krevety, mušle langusty, humry, chobotnice nebo i sépie. Nejlépe se hodí plody čerstvé. Dejte si pozor, abyste udrželi v grilu nižší teplotu okolo šedesáti stupňů, přílišný žár mořským plodům nesvědčí.

Doba úpravy se liší podle toho, jaké mořské plody chcete grilovat. Chobotnice vám například zabere mnohem více času, než mušle. Při grilování si můžete pomáhat teploměrem, abyste si byli jistí, že je maso uvnitř už dostatečně propečené.