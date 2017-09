Nepokoje v Barmě: Rohingové bojují s policií, od srpna jich 90 tisíc prchlo ze země

Rohingové Rohingové jsou muslimská menšina bez vlastního státu, která žije v barmském Arakanském státě v severozápadní části země na břehu Indického oceánu. Jejich počet se odhaduje na 1,1 milionu. Rohingové čelí v převážně buddhistické Barmě dlouhodobé diskriminaci. Barmské úřady je považují za přistěhovalce z Bangladéše, kteří do země přišli většinou v dobách britské koloniální nadvlády a v Barmě jsou nelegálně. Příslušníkům této menšiny úřady odmítají udělit občanství, omezují jejich svobody a neuznávají je ani jako etnickou skupinu žijící v zemi. Ani v sousedním Bangladéši nejsou Rohingové přijímáni a jsou tam označováni za "muslimské občany Barmy". Oboustranné násilnosti si v Arakanském státě vyžádaly v minulosti tisíce obětí. Po násilnostech z roku 2012 byly ze svých domovů vyhnány desetitisíce Rohingů. Aktuální násilnosti a útěk civilistů do Bangladéše začaly 25. srpna, když Rohingové zaútočili na několik desítek policejních stanic a vojenských stanovišť. Při následných střetech mezi Rohingy a bezpečnostními složkami přišlo o život nejméně 400 osob. Barmské úřady viní Rohingy ze žhářství a zabíjení civilistů. Řada organizací na ochranu lidských práv naopak uvádí, že vypalování domů a vraždy civilistů jsou dílem barmských úřadů, které se snaží Rohingy ze země vyhnat. Od loňského října uprchlo z Barmy do Bangladéše téměř 150.000 Rohingů, 87.000 z nich při nejnovější vlně násilí. V Bangladéši v současnosti žije více než 400.000 rohingských uprchlíků. Barmská vláda naopak tvrdí, že z Arakanského státu, kde Rohingové žijí, bylo "evakuováno" 11.700 osob patřících k této menšině. Největším problémem je podle humanitárních pracovníků nedostatek ubytovacích a sanitárních zařízení a extrémní přeplněnost provizorních tábořišť v Bangladéši, ve kterých Rohingové přebývají. Podle úřadů je až 40 procent Rohingů, kteří v srpnu z Barmy uprchli, ve věkové skupině od čtyř do 14 let. OSN odsoudila útoky rohingských povstalců, zároveň ale vyzvala barmské úřady, aby chránily životy civilistů bez ohledu na to, k jakému etniku a náboženství se hlásí. Apelovala také na Bangladéš, aby před běženci neuzavíral hranice, jak tomu v minulých dnech často bylo. Podle zahraničních pozorovatelů vrhají události spojené s násilím páchaném na menšině Rohingů špatné světlo na barmskou vůdkyni a bývalou disidentku Do Aun Schan Su Ťij, která se podle nich Rohingů žijících v Barmě dostatečně nezastala.