Neprůstřelné vesty pro policii splňují podmínky tendru, brání se firma Argun

V pátek to sdělil jednatel firmy Vladimír Langr. Policejní prezidium v roce 2014 nakoupilo od Argunu vesty za 14,3 milionu korun, ve čtvrtek ale uvedlo, že bude možná muset od smlouvy odstoupit. Jeho stanovisko zůstává neměnné i po prohlášení Argunu, sdělil v pátek mluvčí prezidia Jozef Bocán.

Vesty se dají po okrajích prostřelit z dlouhé zbraně silnější ráže. Firma ale tvrdí, že podle normy v zadávací dokumentaci musí být všechny zkušební nástřely provedeny minimálně 76 milimetrů od okraje zkušebního vzorku a 51 milimetrů od sousedního nástřelu.

„Pokud by policejní prezidium uvedlo v zadávací dokumentaci, že požaduje, aby byly navíc, nad tuto normu, provedeny zkušební nástřely např. 15 - 25 mm od okraje panelů, pak by byly nastaveny jasné podmínky a nabídka by obsahovala panely, které zachytí střelu i ve vzdálenostech méně než 76 mm od okraje panelu,“ uvedl Langr. Vždy prý záleží na konstrukci panelu, která je závislá na specifikaci zadání. Stejné zadání se podle něj opakovalo i v dalších výběrových řízeních vypsaných prezidiem.

Prezidium nechalo vesty a jejich komponenty odborně posoudit. Prvotní posudek zpracoval Kriminalistický ústav Praha, na jeho základě prezidium požádalo o odborný posudek zkušebnu Vojenského technického ústavu Slavičín. Výsledky podle prezidia ukázaly, že balistické vesty sice splňují české normy stanovené pro požadovaný stupeň balistické ochrany, nicméně nesplňují přísnější technickou specifikaci požadovanou ve veřejné soutěži.

Prezidium se na dodavatele obrátilo s reklamací všech 562 vest a požadovalo jejich výměnu. „Co se týče reklamace - tu jsme nepřijali, neboť z naší strany byly dodány výrobky přesně podle zadání uvedené v zadávací dokumentaci,“ podotkl Langr. Případný výpadek neprůstřelných vest chce prezidium řešit mimořádným nákupem, aby ochrana policistů byla zajištěna.



„Domníváme se, že se jedná ze strany policejního prezidia o účelové jednání proto, aby zakrylo špatné specifikace ve výběrových řízeních a očernilo české dodavatele řádně vybrané ve výběrových řízeních, a mělo tak volné pole k nákupu balistické ochrany bez výběrových řízení, napřímo, v cenách převyšujících standardní minimálně o 500 procent,“ dodal Langr.