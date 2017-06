‚Nerespektujete svoje příšery.‘ Do finančně úspěšné Mumie se opřel režisér Landis

Ještě minulý týden to pro Mumii vypadalo zoufale. Kritici film cupovali na kusy a finančně si nevedl nejlépe. Ukázalo se ovšem, že do kina na něj odmítají chodit jen američané a když snímek uvedla kina po celém světě, situace se rychle obrátila. Po druhém týdnu má Mumie vyděláno téměř 266 milonů dolarů. V domovské Americe zůstala ale situace víceméně stejná - film zde vydělal pouhých 56,5 milionů dolarů. Zbytek je tedy hlavně z Evropy a Číny. Americké publikum přistupuje obecně k filmům s Tomem Cruisem v hlavní roli skeptičteji než zbytek světa. Poslední dva snímky ze série Mission Impossible a filmy o Jacku Reacherovi ukázaly, že se Amerika dost možná Cruise přejedla. Jeho filmy si vedou za mořem daleko lépe.

Film Mumie měl být první vlaštovkou projektu Dark Universe, který oživí odkaz známých příšer Universalu. Těmi se studio ve třicátých a čtyřicátých let minulého století proslavilo. V Dark Universe mají být filmy propojené, proto kromě Mumie ve snímku najdeme i doktora Jekylla (Russel Crowe) a jeho alter-ego Hyda. Na Mumii má ale jasný názor režisér Universalu John Landis (Blues Brothers, Záměna, klip k písni Thriller od Michaela Jacksona). „Když natáčíte Dark Universe, na co sakra potřebujete Cruise a Crowea? Jakmile oznámíte, že v tom hraje Tom Cruise, tak diváci uvidí, že nepůdou do kina na horor ale na tuctový akční film. Nebude to Mumie, ale show Toma Cruise,“ stěžuje si pro server Screenrant Landis. Naráží na to, že snímek Dracula svého času proslavil neznámého Belu Lugosiho, Frankenstein zase Borise Karloffa. Nebylo to naopak, že by náhodou herci proslavili snímek. S Tomem Cruisem mají lidé spojená určitá očekávání, která škodí hororovému aspektu snímků. Vzhledem k tomu, že Cruise se jako archeolog Morton objeví i v dalších filmech Dark Universe, tak již není cesty zpět.