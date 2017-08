‚Neříká pravdu.‘ Plíšek má podle Vondráčka na post předsedy komise rezignovat

PRAHA Místopředseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v úterý vyzval poslance Martina Plíška (TOP 09), aby opustil funkci předsedy sněmovní komise, která vyšetřuje úniky z policejních spisů. Podle Vondráčka Plíšek vyzradil médiím neveřejné informace a jeho výroky navíc neodpovídají názorům komise jako celku. Plíšek v úterý novinářům řekl, že se Vondráček pouze snaží házet problémy hnutí ANO na jiné a odvádět od nich pozornost.

Podle Vondráčka Plíšek novinářům prozradil, z čeho policie viní předsedu ANO Andreje Babiše a předsedu poslaneckého klubu hnutí Jaroslava Faltýnka při žádosti o jejich vydání k trestnímu stíhání.

„Neveřejný dokument nesmí osoba vázaná mlčenlivostí takto komentovat. V žádném případě nesmí jednostranně hodnotit obsah něčeho, s čím není veřejnost seznámena a není tak možné na takový komentář věcně reagovat,“ napsal Vondráček v tiskovém prohlášení.

Vondráček rovněž uvedl, že Plíšek na tiskové konferenci sdělil novinářům informaci z jednání vyšetřovací komise, která by měla být v zájmu dalšího vyšetřování utajena. Vadí mu i komentáře Plíška k činnosti komise.

„Svými mediálními vystoupeními nereprezentuje komisi složenou ze zástupců všech parlamentních poslaneckých klubů,“ řekl Vondráček. „Když vidím pana Plíška komentovat jednání vyšetřovací komise, nestačím se divit. Opravdu chodíme na stejnou komisi? Vždyť on veřejně zkresluje informace z jednání nebo neříká pravdu,“ doplnil.

Plíšek se proti Vondráčkovým slovům ohradil. „Tady se nabízí pořekadlo o potrefené huse. Pan kolega Vondráček je představitelem hnutí ANO, jehož dva nejvýznamnější představitelé teď mají nějaký problém a on se snaží problém a nesmyslná obvinění házet na někoho jiného,“ řekl novinářům.

Vondráček byl od počátku odpůrcem zřízení komise, podotkl Plíšek. „Já za sebe říkám, že budeme pracovat tak, jak jsme si řekli. To znamená závěrečnou zprávu musíme odevzdat do 12. září bez ohledu na to, jestli se to bude líbit panu Vondráčkovi, nebo se mu to líbit nebude,“ řekl.

Předseda komise také kritizoval ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) za to, že nezbavil mlčenlivosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, aby mohl před komisí vypovídat. Pelikán tento krok neučinil pro Plíška z „nepochopitelných důvodů“.

Plíšek poslal ministrovi dvě žádosti, Pelikán písemně nezareagoval. Poslanec podotkl, že mlčenlivosti už byli zbaveni vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan, stejně jako Pelikán.

Hlavním důvodem pro zřízení vyšetřovací komise byly uniklé nahrávky s rozhovory bývalého novináře Marka Přibila, na kterých se s Babišem bavili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila.

Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

Komise má prověřit, zda nebyl porušen zákon v souvislosti s tím, že měl někdo možnost neoprávněně získávat spisy orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit i na to, zda někdo takto získané informace nezneužil k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.