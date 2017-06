Nešlo o botulismus. Americký student rok vězněný v KLDR má vážně poškozený mozek

OSN KLDR žádá, aby vysvětlila, co se vězni stalo Vyšetřovatel OSN pro lidská práva Tomas Ojea Quintana v pátek vyzval Severní Koreu, aby podrobně vysvětlila, proč se americký student Otto Warmbier po více než ročním věznění v KLDR vrátil domů v kómatu. Podle severokorejské strany je mladíkův stav důsledkem onemocnění botulismem, američtí lékaři s tím ale nesouhlasí a uvedli, že má Warmbier těžce poškozený mozek.



„Vítám zprávu o Warmbierově propuštění, zároveň jsem ale velmi znepokojen jeho zdravotním stavem. Úřady (KLDR) musejí podat jasné vysvětlení, jakým způsobem (Američan) upadl do kómatu," napsal ve svém prohlášení vyšetřovatel OSN Quintana.



Severokorejští představitelé americkým diplomatům podle listu The Washington Post řekli, že Warmbier onemocněl ve vězení botulismem, což je závažná paralyzující nemoc způsobená otravou, která může zapříčinit smrt. Když mu prý byla podána uspávací pilulka, upadl do kómatu, z něhož se dosud neprobral.



Lékaři z nemocnice v Ohiu, kde Warmbier nyní leží, ale uvedli, že pacient má těžce poškozený mozek a nejeví příznaky onemocnění botulismem. Warmbier utrpěl "značnou ztrátu mozkové tkáně ve všech částech mozku", prohlásil lékař Daniel Kanter. Podle lékařů je Warmbier v bdělém stavu, ale nereaguje na okolí. Nemluví a "zdá se, že ani nerozumí jazyku", dodal Kanter.