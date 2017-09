Trump naštval Peking. V době jaderné hrozby mluví o sankcích pro Čínu

SOUL Čína v pondělí kritizovala hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením tvrdých sankcí vůči obchodním partnerům Severní Koreje. Mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang podle agentury DPA před novináři tuto pohrůžku označil za nepřijatelnou a nespravedlivou.

Šuang tak reagoval na Trumpovo vyjádření k nedělnímu dalšímu jadernému testu KLDR, který byl podle Pchjongjangu zkouškou vodíkové bomby a byl „naprosto úspěšný“. Šéf Bílého domu na Twitteru napsal, že Spojené státy zváží uvalení obchodního embarga na všechny země, které obchodují se Severní Koreou.



The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.