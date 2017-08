Netflix je ochotný dál finančně krvácet, věří ale v úspěch a finanční náplast

Za dvacet let existence dokázala stream společnost Netflix porazit DVD nosiče a změnit způsob, jakým lidé vnímají televizní a filmový obsah. Razantním, ale velmi nákladným nástupem přebrala klasickým televizním společnostem část diváků a přestože je ve ztrátě, hodlá natáčet další seriály.

Společnost Netflix je dlouhodobě zatížena dluhy ve výši 20,54 miliardy dolarů, které si napůjčovala na tvorbu seriálů jako Stranger Things, Get Down nebo Sense8. Společnost založená v kalifornském Los Gatos ale doufá, že nový obsah přiláká více platících odběratelů, kteří zajišťují primární příjmem Netflixu.



Netflix je placený poskytovatel filmů a seriálů. Na jeho webových stránkach jsou ke shlédnutí online seriály vytvořené Netflixem i filmy a seriály jiných produkčních studií, jejich licence si americká firma kupuje.

Velkou část peněz vynakládá Netflix právě na kupování televizních seriálů a filmů. Licence na populární seriály a filmy na platformě Netflix vlastní i jiná produkční studia, přestože jsou uváděna jako „Netflix Originals“, společnost si externě platí jejich obsah.

Drahé prestižní projekty

Společnost dlouhodobě investuje peníze do drahých prestižních projektů. V letošním roce tak plánuje utratit šest miliard dolarů. Nedávno přesunul Netflix, z důvodu svého růstu, sídlo z jižní Kalifornie do čtrnáctipatrové budovy v Hollywoodu.

Investoři zatím souhlasí se ztrátovými způsoby podnikání společnosti Netflix. Ta nyní sice hospodaří na velký dluh, ale očekává, že se jí všechny investice vrátí a dostane se do zisku. A zdá se, že této filozofii věří i akcionáři.



Akcie společnosti Netflix vzrostly tento měsíc o více než 10 procent poté, co společnost zaznamenala větší nárůst předplatitelů, než se předpokládalo. Za jediný rok se akcie zvýšily téměř o 50 procent.

Někteří mediální odborníci ale varují před „bublinou Netflixu“, která může prasknout v momentě, kdy se společnosti nebude dařit produkovat dostatek populárních seriálů, které by přilákaly další nové předplatile.

‚Stream společnosti ukrajují z diváckého koláče klasických televizí‘ Globální streamingový průmysl se dnes může pochlubit 104 miliony předplatitely po celém světě, což je o 25% více než minulý rok. Jeho seriály a filmy představují více než třetinu všech internetových přenosů v Severní Americe.

Cílem manažerů Netflixu je zvýšit podíl vlastních vyprodukovaných seriálů na 50 procent celkového obsahu. Společnost investuje více peněz do vlastních originálních snímků, aby byla méně závislá na kupování obsahu od jiných společností. Experti však tvrdí, že vybudování množství potřebných titulů může trvat roky, dokonce i desetiletí. To si vyžádá obrovské peněžní výdaje.

Tvorba vlastního obsahu

Například Orange Is the New Black produkuje Lionsgate. House of Cards pochází z Media Rights Capital. The Crown je produkován společností Sony Pictures Television, zatímco Iron Fist je Marvelu.



Společnost Netflix platí poplatky za výhradní práva pro streamování těchto pořadů. A mnoho z těchto poplatků se očekává, že se časem zvýší. Televizní společnosti, které se stále více obávají dalších úspěchů Netflixu, se snaží chránit své podnikání před dalšími ztrátami. Netflix totiž přitahuje stále více diváků.

Wall Street však považuje růst předplatitelů společnosti Netflix za klíčový ukazatel budoucího stavu společnosti a předpovídá její úspěch.



Netflix se nyní plánuje zaměřit na tvorbu vlastního obsahu zaměřeného na zahraniční, globální publikum, které, co se týče početnosti, převýšilo amerických diváky.

„Jedním z nejlepších příkladů tvorby globálního obsahu jsou velkorozpočtové celovečerní filmy,“ řekl Michael Nathanson, analytik společnosti Moffett Nathanson, která se zabývá mediálním průmyslem.