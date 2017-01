Netradiční opera zpracovává osud Anny Frankové

Propojení dvou jednoaktových děl, baletu Kuchyňská revue Bohuslava Martinů a opery Anne Frank Georgije Frieda, nabídnou studenti a nedávní absolventi Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění pod vedením režiséra Armanda Deladoeye. Opera zazní v němčině, pro diváky jsou připraveny české titulky.

Iniciátory a spoluautory projektu jsou operní pěvkyně Anita Jirovská a švýcarský dirigent Sébastien Bagnoud, kteří studovali na hudební akademii v Lausanne. Tam poznali herce, tanečníka a režiséra Deladoeye, který se věnuje rovněž pedagogické práci s mladými umělci.

„Cílem našeho představení není ukázat konkrétní utrpení Anny Frankové, ale poučit se z historie, a navázat na slova Anny, vybízející k toleranci, důvěře a víře ve štěstí a lásku. Chceme toto poselství předat divákům tak, abychom si všichni znovu uvědomili, že jakákoliv slepá nenávist je nebezpečná a příběh útlaku není a nikdy nebude u konce, pokud lidé budou zapomínat na hrůzy, kterých je třeba se vyvarovat,“ uvedli tvůrci.

Děj uvede diváka nejdříve do poklidného dětského světa plného her a fantazie, aby se následovně propojil s válečnou realitou vnímanou dětskýma očima Anny. Inspirací pro režii a scénografii se staly obrázky kreslené dětmi z Terezína.

Po druhém představení v Divadle Disk, které se uskuteční 29. ledna, by opera měla putovat po tuzemských školách, které o ni již projevily zájem. Tvůrci se snaží o zapojení Terezínské iniciativy, s jejíž pomocí by program pro školy byl doplněn o seminář vedený odborníky a o následující diskusi.

Anna Franková se narodila v roce 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem a o pět let později utekla spolu s rodiči před nacistickým režimem do Nizozemska. Během války se několik let skrývala v Amsterodamu. Anna si v úkrytu vedla deník. Nakonec byl však jejich úkryt prozrazen. Anne zemřela v roce 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Deník Anne Frankové byl přeložen do 67 jazyků a prodalo se ho více než 30 milionů kusů.