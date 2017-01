Neúspěch Amy Adamsové a jiná překvapení. Ohlédnutí se za oscarovými nominacemi

Akademie nemá ráda superhrdiny

Do snímku Deadpool se vkládaly veliké naděje. Příběh drsného antihrdiny Deadpoola s prořízlou pusou slavil úspěch u kritiků i diváků, což dokazují i dvě nominace na Zlatý globus (za filmový plakát a nejlepší film roku). Navíc to působí, že role byla napsána Ryanu Reynoldsovi na tělo a ten v ní exceluje. Historický milník by to byl i proto, že žádný ze superhrdinských filmů podle komiksů, které jsou v posledních letech obzvláště populární, se nikdy nedostal do boje o Oscara za nejlepší film. Nestalo se tak ani letos. Deadpool pohořel a nedostal nominaci ani za masky a vizuální efekty. Věc je ještě kurióznější tím, že nominaci za masky dostal film Sebevražedný oddíl, který je nominován i na dvě anticeny Zlatá malina - za scénář a za herce ve vedlejší roli (Jared Leto jako Joker).

V případě proměnění nominací na obě ceny by se film zařadil po bok snímku Wall Street (1987), kterému se to povedlo jako jedinému filmu v historii - Michael Douglas dostal Oscara za nejlepšího herce v hlavní roli a Daryl Hannah Malinu za nejhorší herečku ve vedlejší roli. V roce 1999 se stalo, že byla píseň skupiny Aerosmith I Don ́t Wanna Miss a Thing ze snímku Armaggedon zároveň nominována na nejhorší i nejlepší píseň.

Herecké překvapení

Herečka Amy Adamsová si zahrála hlavní roli v oceňovaném dramatu Příchozí. Snímek si vedl výborně a po La La Landu se stal druhým nejúspěšnějším. Mezi 8 nominacemi ale nebyla ta očekávaná pro herečku v hlavní roli. Situace je o to zvláštnější, že na verzi stránky Oscarů pro mobilní telefony Amy Adamsová nominována byla. Společnost ABC digital, která stránku spravuje, se za chybu omluvila s tím, že vznikla rychlostí zpracovávání informací. Fanoušci Adamsové zaplavili sociální sítě příspěvky o tom, že absence její nominace není správná, protože film na jejím hereckém výkonu stojí.

Chybné uvedení Amy Adamsové jako nominované.

Zázrak (na řece Hudson) se nekonal

Překvapivý je naprostý neúspěch filmu Sully: zázrak na řece Hudson. Snímek byl komerčním úspěchem a kritika psala o Tomu Hanksovi v roli kapitána Sullenberga jako o jedné z jeho životních rolí. Hanks nominován nebyl a ačkoliv se každý rok objevuje hned v několika filmech, nominaci na Oscara nezískal již šestnáct let. Naposledy zabodoval ve filmu Trosečník. Ani Clint Eastwood v roli režiséra porotu Akademie neohromil.

Jubileum Meryl Streepové

Letošní nominace znamenaly pro americkou herečku milník. Za roli Florence Foster Jenkinsonové ve filmu Božská Florence získala svou jubilejní dvacátou nominaci. Stala se tak herečkou s nejvíce nominacemi na Oscara v historii. Její rekord se bude překonávat těžko - na druhém místě jsou Katherine Hepburnová a Jack Nicholson s dvanácti nominacemi. Na internetu se objevily spekulace o tom, že si Streepová letos odnesla nominaci spíše za svůj antitrumpovský projev na předávání Zlatých glóbů, než za své herecké umění, protože její role zase tak dobře kritiky hodnocená nebyla.



Amazon má navrch před Netflixem

Společnost Amazon zaplatila za distribuční práva ke snímku Místo u moře 10 milionů dolarů. Může ho tak pouštět v rámci své streamovací služby Amazon Prime Video (online přenos filmů a seriálů). Ukázalo se, že tento krok společnosti rozhodně vyšel. Místo u moře si odneslo šest nominací, mimo jiné za nejlepší film a nejlepšího herce v hlavní roli (Casey Affleck). Největší konkurent streamovací služby Amazonu, americký Netflix, v této oblasti zaostává. Nominací na Oscara má sice na kontě za svou existenci čtyři, ale všechny jsou za dokumentární filmy. V roce 2015 Netflix koupil za 12 milionů dolarů práva k válečnému dramatu Bestie bez vlasti a vkládal do něj veliké naděje. Film se ukázal jako komerční propadák a neodnesl si žádnou nominaci na některou z velkých cen.

Studio Pixar ostrouhalo

Minulý rok animovaný film V Hlavě studia Pixar vyhrál Oscara za nejlepší animovaný film. Snímky studia, které platí mezi špičku mezi animovanými filmy, dostávají z nepsaného pravidla alespoň nominace (I když třeba v roce 2012 nebyl nominován film studia Auta 2. Jednalo se však o nejhůře hodnocený film studia). Letos se tak nestalo, a to i přesto, že studio Pixar slavilo komerční i divácký úspěch s filmem Hledá se Dory. Místo toho dostal šanci třeba nezávislý snímek Kubo a kouzelný meč.