Jako ideální cíl krajských voleb si Pavel Bělobrádek vytyčil návrat lidovců do všech zastupitelstev. Na ambici má vzhledem k dosavadním výsledkům nárok – když se strany v roce 2010 ujal coby předseda, byli lidovci zadlužení a mimo sněmovnu. Teď mají účty v pořádku a sedí ve vládě. Další metou je přesvědčit víc Čechů, že nemusí chodit do kostela, aby volili lidovce.

Téma migrace ve volbách je legrační. V zemi, která není zasažena, je k uprchlíkům největší odpor

Andrej Babiš vyrábí buřty a je mu úplně jedno, kdo ty buřty kupuje. Hlavně když jich kupuje hodně. My nabízíme buřty určitého typu. Jen ti, kdo věří těmto buřtům, mohou být našimi voliči, říká lídr TOP 09 Miroslav Kalousek. Doufá, že se strana dostane do všech krajských zastupitelstev.

Kobliha je jen momentální kus žvance, zatímco melouny jsou symbol

Téma migrace ve volbách je legrační. V zemi, která není zasažena, je k uprchlíkům největší odpor

Kobliha je jen momentální kus žvance, zatímco melouny jsou symbol

Pro Starosty a nezávislé mají krajské volby obzvláštní důležitost. Testují si, jestli by měli na to, aby kandidovali do sněmovny sami. Předseda hnutí Petr Gazdík je podél dálnic k vidění na billboardech s ovocem a nápisem Melouny spravedlivě. Zatím jich Starostové rozdali 62 tun. „Chceme tím vyjádřit, že po volbách od nás občané dostanou miliony do věcí, které jsou potřeba," říká.



Někteří politici nikdy nic neřídili. Vůbec netuší, co je to rodinná firma

Někteří politici nikdy nic neřídili. Vůbec netuší, co je to rodinná firma

Pro hnutí ANO jsou letošní krajské volby premiérou, na téhle úrovni veřejné správy se o mandáty dosud neucházelo. Předseda Andrej Babiš říká, že by za úspěch považoval vítězství v pěti regionech, ale to nutně neznamená pět hejtmanů: „Mohli bychom je klidně vyměnit za lepší pozici v krajské radě." Z toho je vidět, že už se politiku přece jen trochu naučil, i když pořád tvrdí, že politikem není.

Nenormální situace, na všech úrovních státu vládne levice

Nenormální situace, na všech úrovních státu vládne levice

Klíčovým tématem nadcházejících voleb je podle předsedy ODS Petra Fialy otázka, zda Česko svou prosperitu projí. „Tato vláda přijala 30 tisíc nových státních zaměstnanců. Neinvestuje, což je v době konjunktury skutečně trestuhodné," říká v rozhovoru pro LN.