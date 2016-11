Číslo s obrázkem usmívající se Clintonové na titulní stránce a nápisem „Madam President“ muselo být staženo a nahradila ho správná verze s obrázkem usmívajícího se Donalda Trumpa a nadpisem „President Trump“.

Obě verze byly podle britského listu připraveny předem, vydavatel se ale nakonec rozhodl distribuovat jen exempláře s Clintonovou. Číslo, opatřené titulkem „Historická cesta Hillary Clintonové do Bílého domu“, se ve stáncích objevilo hned v úterý, ale bylo spěšně staženo.

From the Editors: 2 special edition covers for 2016 election outcomes were produced by a Newsweek licensee, Topix Media, and not by Newsweek pic.twitter.com/MwC4RytGbC