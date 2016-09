„Výbuch bomby v New Yorku je zjevně teroristický čin, ale není to napojeno na mezinárodní terorismus. Jinými slovy, nenašli jsme žádné spojení s IS a podobně,“ řekl Cuomo.

„Podle toho, co zatím víme, a toho je omezené množství, mohl tyto bomby sestrojit téměř kdokoli a použít mobilní telefony jako časované rozbušky. Návody jsou všude na internetu a hrubost (zpracování), umístění (výbušnin) a relativní neúčinnost výbušnin neukazuje na to, že by v tom hrála nějakou roli nějaká vyspělejší organizace,“ řekl Reuters zdroj z vyšetřování, který si nepřál být jmenován.

Incident podle Cuoma prověřují specialisté Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). „Zjistíme, kdo tyto výbušniny umístil, a potrestáme viníky. Nedovolíme těmto lidem a tomuto druhu hrozeb, aby narušovali náš život v New Yorku,“ řekl guvernér.

Výbuch ve čtvrti Chelsea v sobotu večer místního času (v noci na neděli SELČ) zranil 29 lidí. Guvernér Cuomo v neděli novináře informoval, že všichni zranění již byli propuštěni z nemocniční péče, a prohlásil, že jen díky velkému štěstí nikdo nepřišel o život.

Nedaleko místa exploze našli policisté tlakový hrnec spojený s mobilním telefonem, který jako další možnou bombu prozkoumali policejní pyrotechnici. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici.

K explozi došlo jen několik dní před zasedáním Valného shromáždění OSN, které se bude v New Yorku konat. Cuomo dnes uvedl, že z preventivních důvodů bylo do newyorských ulic vysláno 1000 policistů nad rámec běžných hlídek a zvýšená policejní přítomnost bude ve městě patrná celý příští týden.