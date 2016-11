Pojilo je přátelství i to, že byli v New Yorku nechtění. Teď největší nepřátelé soupeří o Bílý dům

Vývoj vztahu mezi realitním magnátem a bývalým prvním manželským párem USA dobře ilustruje kontrast mezi dvěma fotografiemi. Na první fotce z roku 2005 se Clintonovi nechali vyfotit s Trumpem a jeho nastávající ženou Melanií.



As of June, Bill Clinton still had a locker at Donald Trump's golf club, @MaureenDowd writes https://t.co/J6vuKGaDlA — The New York Times (@nytimes) 3. listopadu 2016

Druhá vznikla při druhé prezidentské debatě. Kandidát republikánů jako by se plížil za zády své protivnice v prezidentském klání. Její atmosféru pak dokresluje kontext, kdy v hledišti sedí ženy, které miliardář přivedl, aby podaly svědectví o tom, jak je Clinton sexuálně obtěžoval.



Kandidáti na prezidenta USA: Hillary Clintonová a Donald Trump během druhé prezidentské debaty v St. Louis. Kathleen Willeyová, Juanita Broaddricková a Kathy Sheltonová , ženy spojené se sexuálními skandály kolem rodiny Clintonových. Při druhé prezidentské debatě seděly vedle nevlastní dcery Donalda Trumpa.

Jak upozorňuje deník New York Times, oba letošní kandidáti mají společné nejen dřívější přátelství. Je to poprvé po 72 letech, kdy proti sobě stojí dva Newyorčani (v roce 1944 to byl Franklin D. Roosevelt proti Thomasi Deweymu). Oba volební štáby se v den D, tedy úterý 8. listopadu, usídlí na Manhattanu a bude je tedy dělit pouze několik ulic. Ze všeho nejvíc ale Clintonovi s Trumpem spojilo, že všichni byli v newyorských kruzích nechtění.

Outsideři v New Yorku

Realitní magnát to neměl v kruzích newyorské smetánky nikdy lehké. Pro mnoho tradičních rodin byl „persona non grata“. Nikdo s ním nechtěl mít nic společného. Bylo to i proto, že se nikdy nechoval jako filantrop, nedaroval peníze žádné veřejné instituci jako jsou například nemocnice, věc pro newyorskou smetánku naprosto zásadní.

Clintonovi se zase přestěhovali do New Yorku poté, co Bill musel v roce 2000 po osmi letech opustit Bílý dům. Hillary totiž kandidovala v největším městě USA do Senátu. Úspěšně, přestože do té doby nikdy v New Yorku nežila. „Posílilo ji to. Je mnohem tvrdší a nekompromisnější,“ říká současný senátor Charles Schumer o přesunu kandidátky demokratů do New Yorku.

Změnit se musel i Bill Clinton, na kterého dolehla aféra s milostí pro Marka Riche, majitele hedgeového fondu odsouzeného za podvody. „Bývalý prezident musí prosit o členství v golfovém klubu. Něco nemyslitelného,“ měl tehdy poznamenat o Clintonových „strastech“ Donald Trump, který byl exprezidentovým obdivovatelem.

Golf proto využil jako prostředek ke sblížení s Clintonem, se kterým jej podle vlastního názoru spojoval osud. Oba podle něj byli „skvělí muži potýkající se s nenávistí závistivců“. „Bill je jako Trump, ale s vytříbeným slovníkem,“ poznamenal na adresu obou mužů jeden ze spisovatelů, který psal o realitním magnátovi.

Trump nabídl exprezidentovi zápolícímu s nepřízní veřejnosti členství v golfovém klubu, který vlastnil a nacházel se méně než 10 kilometrů od bydliště Clintonových v newyorské čtvrti Westchester. Tím, že s ním začal hrát golf a nechával se s ním fotit, se snažil magnát pozdvihnout sám sebe do vyšších pater newyorské smetánky. Jednou prý dokonce prozradil autorce NY Times Maureen Dowdové: „Ten klub jsem postavil jen kvůli tomu, aby měl Bill kde hrát.“

V té době Trump poslal sponzorský dar Clintonově nadaci v hodnotě 100 tisíc dolarů. Letos se v třetí debatě prezidentských kandidátů snažil nadaci zdiskreditovat. Mezi roky 2002 a 2009 několikrát daroval peníze tehdejší senátorce Hillary Clintonové. Oba rodinné klany ze vzájemné náklonnosti dlouhé roky těžily. „Všechno to bylo o užitečných vztazích a budování byznysu a jména,“ shodují se podle NY Times lidé, kteří do vztahů mezi newyorskou elitou viděli.

VIDEO: Výjimečný jev při charitě: Trump i Clintonová žertovali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Postupem času začala praktická stránka věci převažovat nad přátelskou. „Jako byznysmen musíte udržovat dobré vztahy se všemi politiky. Neřekl bych, že mezi námi je bližší vztah,“ řekl například před rokem Trump. Možná už tušil, že se proti sobě s bývalou ministryní zahraničí postaví v prezidentské volbě. Sama Clintonová účast na sokově svatbě prezentuje jako náhodu. Její známí se domnívají, že si tehdy myslela, že Trump je důležitějším donorem, než byla ve skutečnosti pravda.

I kdyby vztahy mezi oběma rodinami byly před deseti lety na skvělé úrovni, jisté je, že po událostech tohoto roku už nebudou. Styl, kterým Trump vytáhl na manžela své protivnice, s nímž dříve chodil hrávat golf, 15 let staré aféry, se podepíše především na jeho pozici mezi newyorskou smetánkou. „Trump si ze všeho nejvíc svým stylem kampaně poškodil vlastní značku,“ tvrdí pro NY Times jeden z Trumpových přátel. „Znepřátelil si ženy, bohaté lidi, muslimy, hispánce,“ myslí si a dodává, že se zpětně vše obrátí proti magnátovi, ať už se stane prezidentem, nebo ne.